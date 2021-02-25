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Apartman yönetim toplantısı yapıldı, 10 kişinin corona oldu

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde 27 daire bulunan bir apartmanda 10 kişinin corona testi pozitif çıktı. Bina karantinaya alınırken virüsün apartman toplantısı yapılması nedeniyle yayıldığı ileri sürüldü.

Güncellenme: 14:33, 25/02/2021
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Apartman yönetim toplantısı yapıldı, 10 kişinin corona oldu

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde bulunan 7 katlı 27 dairelik apartmanda, 21 Şubat günü apartman yönetim toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan bir apartman sakininin corona virüsü testi pozitif çıkınca durumu öğrenen filyasyon ekipleri, daireleri tek tek gezerek ev sakinlerine test yaptı.

Yapılan tarama sonucunda yaklaşık 20 kişinin katıldığı toplantıda 10 kişinin corona virüsü testi pozitif çıkarken 10 kişinin ise temaslı olduğu sağlık ekiplerince tespit edildi. Olayın ardından bina izolasyona alındı.

YOZGAT RİSKLİ İLLER ARASINDA

Sağlık Bakanlığı haftalık korona virüs vaka sayılarını da açıklamaya devam ediyor. Açıklanan verilere göre 15 -21 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişide Yozgat'taki vaka sayısı 37,70 olarak görüldü. Buna göre Yozgat yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Son dönemlerde kentte görülen pozitif vaka sayışlarının artışının apartman yönetim toplantıları, kadınlar arası gün, köylerde arabaşı geceleri, kız isteme ve yüzük takma, asker uğurlama, bebek görme ve özellikle cenaze ve taziye ile mevlit okutma gibi nedenlerden kaynaklandığı öğrenildi. (İHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:14:28,