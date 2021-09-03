Arabuluculukta çözülen dosya sayısı 1,5 milyonu aştı

Adalet Bakanlığı, arabuluculuk uygulamasıyla 1,5 milyondan fazla dosyanın çözüme kavuştuğunu duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, uygulamanın yüzde 69 oranında başarıya ulaştığı belirtildi.

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Adalet Bakanlığı, uyuşmazlık dosyaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı’nca hukuk sistemine kazandırılan ve yargı reformu ile daha etkin hale getirilen arabuluculuk; iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında büyük bir başarı ile uygulanıyor. Arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa bir sürede çözüme kavuşturuluyor, mahkemelerin iş yükü azaldığı gibi toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlanıyor.

Arabuluculuk iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuksa hukuk sistemine 14 Kasım 2013’te kazandırıldı. Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulan arabuluculukta 2 milyon 193 bin 357 dosyanın, 1 milyon 507 bin 438’i çözüme kavuşturularak yüzde 69 oranında başarı sağlandı.

DOSYALAR KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜYOR

İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 189 bin 956 dosyadan 706 bin 311’i anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 59 oldu. Üstelik bu dosyalar ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu. Ticari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 342 bin 16 dosyadan 181 bin 111’i anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 53 başarı oranına ulaşıldı. Arabulucular, bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede tarafları uzlaştırdı. Tüketici uyuşmazlıklarında da uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020’ten bugüne kadar 68 bin 911 dosya arabulucuya gitti ve bu dosyalardan 37 bin 602’si çözüme kavuştu. Bu dosyalarda ortalama 10 günde uzlaşma sağlandı, başarı oranı ise yüzde 54 oldu. İhtiyari arabuluculukta da müzakeresi tamamlanan 592 bin 474 dosyadan 582 bin 414 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananlar arasında anlaşma oranı yüzde 98 oldu.

Arabuluculuk rakamları ile ilgili Twitter’dan paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Uzlaşmak, el sıkışmak, helalleşmek… Bizi biz yapan güzel değerlerimiz. Bu anlayışıyla daha etkin hale getirdiğimiz arabuluculuk, hukuk sistemimiz için büyük bir kazanım. 1,5 milyon dosyada tarafların el sıkışmasına vesile olan tüm arabuluculara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.