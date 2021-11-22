Artan kiralar kiracıları örgütlenmeye yöneltti

Muğla'nın Datça ilçesinde Datça Demokrasi Platformu tarafından gerçekleştirilen "Kira sorununu konuşuyoruz" konulu forumda fahiş şekilde artan kiralar yüzünden onlarca kiracı örgütlenme kararı aldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Datça ilçesinde Datça Demokrasi Platformu tarafından gerçekleştirilen “Kira sorununu konuşuyoruz” konulu forumda fahiş şekilde artan kiralar yüzünden çok zor durumda kaldıklarını, vatandaşın barınma hakkının yok edildiğini belirten onlarca kiracı örgütlenme kararı aldı.

Büyük ilgi gören forumda kiracılar sorunun insanları yaşayamaz hale getirmesine rağmen devletin, iktidarların, siyasi partilerin ve yerel yönetimlerin bu soruna sessiz kaldığını belirttiler.

SORUN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Forumda söz alan ev sahipleri de, konunun sadece kiracıları değil tüm vatandaşları etkilediğini, yüksek kira bedelleri yüzünden Datça’ya memur ve doktor gelmediğini, bu nedenle özellikle sağlık ve kamu hizmetlerinin sekteye uğradığını söylediler.

Çözüm önerilerinin de konuşulduğu toplantı sonrası Datça’da yaşayan kiracılar örgütlenmeyi kararlaştırıldı. Kısa sürede oluşturulacak Datçalı Kiracılar Meclisi, ortak hareket ederek, demokratik tüm haklar kullanılarak yetkililer uyaracak, zorda olan kiracılara hukuksal destek sağlayacak ve ev sahibiyle mahkemelik olan kiracılar adliyede yalnız bırakılmayacak.

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