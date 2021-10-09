‘Artık cezaevlerinde duruşma öncesinde takım elbise kiralanıyor’

“YaşamHak” projesini hayata geçiren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Artık cezaevlerinde duruşma öncesinde takım elbise kiralanıyor. Böylelikle mahkemeye çıkan katiller, tacizciler, tecavüzcüler o takım elbiseleri giyip hakim karşısına çıkıp, efendi durup iyi hal indirimi almayı umuyor. Ve ne yazık ki bazı hâkimler de bu iyi hal indirimlerini uyguluyor” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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“YaşamHak” Projesi kapsamında kadına yönelik şiddete dur demek amacıyla dün Malatya'ya giden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, vatandaşlarla buluştu.

Çeşitli toplantılar ve etkinlikler yapan Nazlıaka, bugün ise ilçeleri gezerek YaşamHak projesini kadınlara anlatacak. Çalışmaları hakkında konuşan Aylin Nazlıkaka, “Şuana kadar yaklaşık 61 bin kilometre kadar yol yaptık Dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Yani biz dünyanın çevresini bir buçuk tur dönmüş durumdayız. Ama daha gideceğimiz, göreceğimiz, konuşacağımız, yardımcı olacağımız çok kişi var” diye kaydetti.

“ARTIK CEZAEVLERİNDE DURUŞMA ÖNCESİNDE TAKIM ELBİSE KİRALANIYOR”

İstanbul Sözleşmesinin fesih edilmesi sonrasında kadına yönelik şiddet vakaları ve çocuğa yönelik istismar vakalarının arttığına dikkat çeken Nazlıaka şunları kaydetti:

“Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesinin fesih edilmesinden sonra kadına yönelik şiddet vakalarında çocuğa yönelik istismar vakalarında da artış oldu. Çünkü caniler şiddet uygulamak eğiliminde olanlar ‘yatarım 3-5 ay çıkarım' mantığıyla hareket ediyorlar. Özellikle de adil olmayan yargı kararları nedeniyle potansiyel katiller, potansiyel taciz ve tecavüzcüler daha da cesaretlendi. Artık cezaevlerinde duruşma öncesinde takım elbise kiralanıyor böylelikle mahkemeye çıkan katiller, tacizciler, tecavüzcüler o takım elbiseleri giyip hakim karşısına çıkıp, efendi durup iyi hal indirimi almayı umuyor. Ve ne yazık ki bazı hâkimler de bu iyi hal indirimlerini uyguluyor. Ülkeyi yöneten en tepedeki kişi ‘ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum' dediği günden itibaren Türkiye'deki tüm politikalar ‘kadın-erkek eşit değildir' üzerine kuruldu. Şiddeti besleyen ana nedende eşitsizliktir. Dolayısıyla iktidar bu düzenin birebir sorumlusu hatta failidir.”

“BU DÜZENİ İLK SEÇİMDE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

‘Siz hiç ‘kocam bana yemek yapmıyordu' diyerek kocasını öldüren kadın gördünüz mü?' diyen Nazlıaka, “Ama tersi mevcut İstanbul Kağıthane'de yaşayan Halide Özpolat 36 yıldır evli olduğu erkek tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle öldürüldü. Eşini öldüren kişi ise tahrik indirimi aldı. Siz hiç gece geç saatte eve geldiği için kocasını öldüren bir kadın gördünüz mü, ya da dar pantolon giydi diye kahkaha attı diye yemeğe çok çok tuz koydu diye kocasını öldüren bir kadın gördünüz mü? Ama tersi mevcut. Bu ülkede kadınlar sırf kadın olduğu için öldürüldü. Ülkemiz bir kadın mezarlığına dönüştü. Ama bu düzeni ilk seçimlerden sonra değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.