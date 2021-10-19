Artuklu Üniversitesi’nden adrese teslim kadro ilanı

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı bölümüne “hemşire öğretim üyesi” ilanı verdi. Açılan ilanda hemşirenin, Arapça ders vereceği açıklandı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Şartlar arasında ‘veterinerlik biyokimyası alanında doktora yapmış' olması da yer aldı. Bu koşul “Adrese teslim kadro” tartışması yaratırken, Rektör İbrahim Özcoşar, “Veterinerler tıp alanında da çalışabilirler” dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, üniversitedeki Irak ve Suriyeli öğrencilere yönelik Arapça ders verecek özel bölüm açtıklarını belirterek, “Bu nedenle Arapça ders verecek hemşire koşulu getirdik” dedi. Özcoşar, ‘Veterinerlik şartı' için de, “Başvurular arasında istediğimiz koşulları taşıyan bulunmadığı takdirde bu alanda çalışma yapmış olan biri de başvursun diye” savunmasını yaptı.

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Sevilay Şenol Çelik hukuki inceleme başlattıklarını belirtti. Çelik, “Yetkililerden, bu Arapça hemşirelik bölümlerin açılma amaçlarının ne olduğunu, bu bölümlerin açılması için hangi kurumdan görüş alındığının ve bu bölümlere öğretim üyesi teminin nasıl sağlanacağının açıklanmasını, hemşirelik bölümlerine alan dışı öğretim elemanı atamasına bir an önce son verilmesini talep ediyoruz” dedi.