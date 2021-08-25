Artvin Yusufeli’nde, yeni mezarlık yeri belli olmadan mezarlar açılıp kemikler çuvala konuldu

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçedeki mezarlıkların da taşınacağı açıklanmıştı. Ancak, yeni mezarlık yeri belli olmadan mezarların açılarak kemiklerin çuvallarla depoya kaldırıldığı iddia edildi. Bölge halkı, kemiklerin çuvallarla depoda saklanmasına tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Artvin Yusufeli’nde Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde sona gelindi.

150 yıllık tarihinde 7. kez ilçe merkezi taşınacak Yusufeli’nde, mezarlıklarda sular altında kalacağı ve mezarların açılarak taşınacağı açıklanmıştı. Ancak, bölge halkı yeni mezar yeri tespit edilmeden ailelerine ait mezarların açılarak kemiklerin çuvallara doldurulup depoya konulduğunu ileri sürdü.

KEMİKLERİ ÇUVALLARA DOLDURDULAR

Vatandaşlar, ilçenin Serindere mevkiinde bulunan mezarların numaralandırılıp açıldığını ileri sürerek, yapılan işlemlerden habersiz olduklarını söyledi.

Yeni mezarlığı yerinin belli olmadığını belirten yöre halkı, açılan mezarlardan çıkan kemiklerin çuvallara konulduğunu ve numaralandırılarak mezarlıkta bulunan caminin yanındaki eski ve boş bir depoda saklandığını ifade etti.

Vatandaşlar bölgede plansız ve özensiz bir şekilde mezarların açıldığını ileri sürerek ölülerinin yeni mezarlığa defin işlemlerinin ne zaman yapılacağı hakkında bilgilerinin ise olmadığını vurguladı.