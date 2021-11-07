Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge ve artan vakalar… Gözler Kabine toplantısında

Türkiye'de gözler yarın toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, EYT, fahiş fiyatlar ve coronada son durum olacak. Toplantının ardından Erdoğan'ın, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor...

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 8 Kasım Pazartesi günü toplanacak. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek olan toplantı sonrası yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantının önemli başlığından biri corona ile mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek.

ASGARİ ÜCRET, 3600EK GÖSTERGE, EYT…

Aralık ayında yapılması planlanan 2022 asgari ücret zam pazarlıkları öncesinde konunun Kabine gündemine alınması bekleniyor. Toplantıda Erdoğan ile bakanların asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge konusunu masaya yatıracak ve alınan görüşler doğrultusunda yol haritası belirlenecek.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili açıklama yapmıştı.

“Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile toplumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz” diyen Bilgin, “Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak asgari ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim” demişti.

Bilgin, “Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Asgari ücret toplantıları geçtiğimiz yıllarda Aralık ayında başlayıp son haftasına kadar devam etti. Bu yıl da görüşmelerin Aralık ayında başlaması bekleniyor.

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