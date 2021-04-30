Erdoğan: En kötü ihtimalle Türkiye’deyim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami önünde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ELİMİZDE YETERİNCE AŞI VAR

Aşı tedarikiyle ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi: Elimizde yeteri derecede aşı var. Sıkıntı çekmeyiz. Rusya’dan Sputnik V aşısı da gelecek. Eylül-ekim gibi yerli aşı çalışmalarında da inşallah üretime geçilebilir.

Erdoğan, bir gazetecinin “Tam kapanmada İstanbul’da mı olacaksınız?” sorusuna, ilginç bir yanıt verdi: Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye’deyim.