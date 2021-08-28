Aşı karşıtı imam açığa alındı

Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlara haram olduğunu iddia ederek aşı yaptırmamaları için çağrı yaptığı öne sürülen imam, açığa alındı.

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Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi’nde görevli cami imamı Ö.T.’nin cemaate ve mahalleliye aşının haram olduğunu ve olmamalarını söylediği iddia edildi. Virüse inanmadığını söylediği öne sürülen imam, başlatılan soruşturma kapsamında Çameli Kaymakamlığı’nca açığa alındı.

Konu hakkında açıklama yapan Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, kendisinin ve ailesinin de 3’üncü doz aşıların yaptırdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından başlatılan aşı seferberliğine tüm din görevlilerimizin katılarak cami cemaatinin de katılım sağlaması konusunda gerekli duyuru ve teşvikin yapılması hususunu dile getiriyoruz.”