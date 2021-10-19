Aşısız baba-oğul 4 gün arayla coronadan hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde corona virüsü hastalığına yakalanan baba oğul 4 gün arayla hayatını kaybetti. Aynı aileden anne ve oğul da hastanede tedavi görüyor.

Sozcu.com.tr

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Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi’nde ikamet eden Yumurtaş ailesi 4 gün arayla iki kez acı yaşadı.

Yakalandığı corona virüsü salgın hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eski personeli Şükrü Yumurtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yumurtaş, Hatip Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Covid tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Corona virüsüne yakalanan ve yoğun bakımda olan baba Afşin Yumurtaş (82) da, 4 gün önce kaybettiği oğlunun ardından tedavi gördüğü hastanede bugün yaşama gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesinin, yarın kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı'nda, oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yumurtaş ve baba Afşin Yumurtaş'ın korona virüs aşısı olmadıkları öğrenildi.

Öte yandan, Şükrü Yumurtaş'ın corona virüsüne yakalanan annesi ve kardeşinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. (İHA)

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