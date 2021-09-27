Asit alarmı! Karayolunu çift yönlü ulaşıma kapattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan sülfürik asit yüklü tankerde çıkan endişe yarattı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ile alevler sülfürik asit dolu tanker kısmına ulaşmadan söndürüldü.

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Olay saat 19.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl İlçesi İnegöl-Domaniç yolu Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İnegölden Kütahya’nın Domaniç ilçesine seyir halinde olan Süreyya Özdemir (52) yönetimindeki 06 BS 4688 plakalı sülfürik asit yüklü tankerin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

ŞOFÖR KABİNİNE SIÇRADI

Dumanı fark eden sürücü Özdemir, tankeri yol kenarına park ederek, 112 Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın tankerin şoför kabinine sıçradı.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Polis, karayolunu çift yönlü ulaşıma kapattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu alevler, sülfürik asit dolu tanker kısmına ulaşmadan söndürüldü. Yangın sonucu tankerde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA

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