Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celbi için tarih belli oldu

Vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce askerin beklediği celbi için tarih belli oldu. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde duyurulacak. Askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

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Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri Ekim ayında belli olacak. Ayrıca vatani görevini yerine getirecek olan askerler yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptırmaları gerekiyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021

Erbaş/Er (2nci Grup) – 22, 23 Kasım 2021

Erbaş/Er (3ncü Grup) – 20, 21 Aralık 2021