Aşure günü ne zaman? Aşure Günü oruç tutulur mu?

Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, Muharrem ayının onuncu gününde Kerbelâ’da Yezid’in Ordusu tarafından katledilmiştir. Miladi takvime göre bu sene 18 Ağustos'a denk gelen Aşure Günü'nde birçok hanede aşureler pişirilecek ve dayanışma ile sevginin sembolü olarak komşularla paylaşılacak.

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Vatandaşlar, Aşure Günü ile ilgili oruç tutulup tutulmayacağını öğrenmek istiyor. Peygamber Efendimiz, “Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur” diye buyurmuştur. İşte Aşure Günü yapılacak ibadetler…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2021’de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

MUHARREM AYINDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

MUHARREM AYINDAN ORUÇ TUTULUR MU?

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).