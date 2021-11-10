Ata’nın yatağına karanfil

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde nüfusa kayıtlı olduğu Gaziantep’te de törenlerle anıldı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma ile protokol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Ardından Atatürk'ün nüfusa kaydolduğu yer olan Bey Mahallesi'ndeki Atatürk Anı Müzesi ziyaret edildi. Burada protokol ve çocuklar tarafından Atatürk'ün bayraklarla süslenen istirahat yattığı yatağa karanfiller koyuldu.

Anma etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlamalara ise vatandaşlar ile öğrenciler de katıldı.

İlginizi Çekebilir Atatürk, ölümünün 83. yılında Selanik'te doğduğu evde anıldı

İlginizi Çekebilir 83 yıldır dinmeyen gözyaşı

İlginizi Çekebilir Türkiye Ata'sını böyle andı! Bu sevda bitmez

İlginizi Çekebilir Devlet erkânı Ata'nın huzurunda