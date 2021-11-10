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Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi’nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde bu akşam Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'nde ışık gösterisiyle anıldı.

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Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi’nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen ve Atatürk’ten görsellerin yansıtıldığı ’10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma’ etkinliği vatandaşları duygulandırdı.

AKM Tiyatro Salonunda Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk’ü anma programı da düzenlendi. DHA

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