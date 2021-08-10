Atatürk portresi yerine bakanın portresini astılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tadilatı yapılan Yenişehir Kapalı Spor Salonu'ndan Atatürk portresinin yerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun portresi astı. Olaya tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi ve ADD Yenişehir Şube Başkanı Tayfun Sırman, "Unutulduysa ihmal, bilerek yapıldıysa ihanettir" dedi.

HALIL ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP’li meclis üyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yenişehir Şube Başkanı Tayfun Sırman, tadilat yapılarak hizmete giren Yenişehir Kapalı Spor Salonu’ndan Atatürk portresinin yerine tekrardan konulmamasına tepki gösterdi. Sırman, “Yenilenen Yenişehir Kapalı Spor Salonu’na Atatürk portresi tekrar asılmamış. Unutulduysa ihmal, bilerek yapıldıysa ihanettir” dedi.

ATATÜRK PORTRESİNİN YERİNE BAKANIN PORTRESİ ASILDI

Sırman, “Kapalı Spor Salonu’nda daha önce asılı olan Atatürk portresi yerine asılmadı. Onun yerine yaklaşık 1 Milyon 100 bin TL hibe desteği veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun portresi asıldı” şeklinde konuştu.

BAKANA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

MHP’li Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, geçen yıl tadilata giren kapalı spor salonunu hakkında şunları söylemişti;

“Uzun yıllardan beridir yıpranan binamızın halkımıza ve sporcularımıza yakışır bir şekilde daha modern bir hale getirmek için yapmış olduğumuz girişimler neticesi doğrultusunda 1 Milyon 100 Bin TL hibe desteği veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum.”