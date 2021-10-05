Atatürk siluetini logodan çıkaran isimden ‘iyi niyet’ savunması

AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi, Kent Konseyi logosunda yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı kaldırılarak yerine tarihi Paşa Cami’nin silüeti koyulmuştu. Skandal kararın ardından suskunluğunu bozan Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan kendini savundu.

Müslüm EVCİ

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık savaşının en önemli adımı olan Büyük Taarruz’u başlattığı Afyonkarahisar’da AKP’li Afyonkarahisar Belediyesi geçtiğimiz Temmuz ayında skandal bir karara imza atarak, Belediyeye bağlı Kent Konseyi’nin logosunda kentin simgesi olarak kabul edilen, Atatürk’ün Kocatepe’de çekildiği fotoğraf kaldırılmış yerine de tarihi Paşa Cami’nin fotoğrafı yerleştirilmişti.

SÖZCÜ’NÜN HABERİNİN ARDINDAN KARARDAN VAZGEÇİLMİŞTİ

Logoda yapılan değişikliği SÖZCÜ'nin gündeme getirmesinin ardından muhalefet partileri ve birçok vatandaşın AKP'li belediyeye tepki göstermesi üzerine, logonun değiştirilmesinden vazgeçildi.

KENT KONSEYİ BAŞKANI KENDİNİ SAVUNDU

Logo değişikliği kararının ardından uzun süre suskun kalan Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan suskunluğunu bozdu. Tepki çeken logo değişikliği kararına ilişkin kendisini savunan Yasan, logo değişikliğinin iyi niyetle yapılan bir çalışma olduğunu söyledi.

“TAMAMEN İYİ NİYETLE YAPILMIŞ BİR ÇALIŞMA”

Derişiklikle Kent Konseyi'nin amaçları doğrultusunda bir logo yapmak istediklerini söyleyen Şemsettin Yasan şu ifadeleri kullandı:

“Biz göreve geldikten sonra diğer illerin Kent Konseyi logolarını araştırdık. Hemen hemen hepsinde; Yöresel ögeler ön plana çıkmış, hepsinde Kent Konseyi amaç ve ilke bazlı figürler esas alınarak logolar yapılmış. Bizde diğer illerde olduğu gibi bu iki hususu göz önüne alarak yepyeni bir logo yaptık. Dikkatlice incelendiğinde yöresel değerlerimiz ve Kent Konseyimizin amaçları, ilkeleri doğrultusunda bir logo yapılmak istendiği çok rahatlıkla anlaşılabilir. Bu tamamen iyi niyetle yapılmış bir çalışmadır. Ancak, yeni logoda diğer illerde olduğu gibi ulusal değerlerimizden herhangi bir figür, görsel kullanılmadı. Yani daha önceki logodan (Atatürk süeti ve diğer görseller) hiçbir şey alınıp yeni logoya tekrar konulmadı. Bundan dolayı bazı siyasi parti temsilcileri bu yapılan yeni logoya karşı çıktılar.

“HEDEF GÖSTERİLDİK”

Konun siyasallaştırılıp, kendilerini Atatürk düşmanı olarak ilan edildiğini kaydeden Yasan, “Aslında bu suçlama bu anlayış; logolarında “Atatürk süeti” olmayan bütün Kent Konseylerimiz bu suçlamaların bir şekilde muhatabı oldular. Töhmet altında bırakıldılar. Haksız, mesnetsiz bir suçlama ve cezalandırma olduğu kadar, Aynı zamanda hedef göstermedir. Bütün bu olumsuzluklar karşısında biz yine iyi niyetli olduk. Yanlış anlaşılmalar ortadan kalksın diye; Kent Konseyi Yürütme Kurul kararıyla tekrar eski logomuzu faal hale getirdik. Halkımızın yüzde 80'ni bu operasyonun, haksız yere yapılan suçlamaların esas amacının “Atatürk süeti” olmadığını çok iyi biliyordu. Biz bu işi artık halkımıza havale edip, unutmaya başladık. Hakaret, küfür, hedef gösterme işine yeltenip suç işleyenleri de yargıya taşıdık” ifadelerini kullandı.