Atatürk ve zafer aşkı sınır tanımadı! Gürcistan ve Rusya’nın zirvesine Atatürk’ün resmini taşıdılar

Erzurumlu Dağcılar, Gürcistan ile Rusya sınırındaki 5 bin 54 rakımlı Kazbek Dağı’na 3 günde tırmanarak, karlı dağın zirvesinde Atatürk resmi açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Dadaş Dağcılar, zirveden insanlara Covid-19'a karşı da aşı çağrısı yaptı.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yurdun her köşesinde büyük coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Erzurumlu dağcılar Gürcistan'ın zirvesine taşıdı. Gürcistan'ın 5 bin 193 rakımlı Şhara Dağı'ndan sonra 5 bin 54'le ikinci en yüksek dağı olan ve Rusya sınırında bulunan Kazbek Dağı’nın zirvesinde Ulu Önder Atatürk’ün resmi ve Türk Bayrağı açan dağcılar, saygı duruşunda bulundu. Dağcılar, Kazbek'in zirvesine ip ile ‘Aşı ol' yazarak herkesi aşı olmaya çağırdı.

ZORLU TIRMANIŞ 3 GÜN SÜRDÜ

Erzurum Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı, dağ ve tur rehberi Mustafa Tekin (41) liderliğindeki Erzurumlu dağcılar komşu ülke Gürcistan'ın Kazbek Dağları’na ’30 Ağustos Zafer Tırmanışı’ yaptı.

27 Ağustos'ta Kazbek’in 2 bin rakımından tırmanışa başlayan dağcılar, ilk kampı aynı gün 3 bin 700 metrede gerçekleştirdi. İkinci gün dağın buzul bölümlerine kadar tırmanan dağcılar, üçüncü gün 5 bin 54 metre yükseklikteki zirveye çıktı.

“TÜRKİYE’MİZE MAVİ YAKIŞIR”

Erzurum Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, zafer coşkusunu daha önceki yıllarda Rusya'nın Elbruz ile İran'ın 5 bin 610 metre yüksekliğindeki Demavent Dağı zirvesine de taşıdıklarını hatırlatarak SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

* Bu yıl 99’uncu yılını büyük bir coşkuyla kutladığımız Zafer Bayramı'nı Gürcistan'ın Kazbek Dağı'nın zirvesine taşıdık. Burası Gürcistan-Rusya sınırında bir dağ. Üç günde zirveye çıktık. Buzullar 4 bin 200 metrede başlıyor. 11 kişilik ekibimizde Ankara’dan, İstanbul’dan, Çanakkale’den, Trabzon’dan, Kars ve Erzurum'dan katılımcılarımız vardı.

* Hep birlikte zirvede Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtık. Saygı duruşu ve İstiklal marşını okuyup dönüşe geçtik. Tırmandığımız her dağda yanımızdan ayırmadığımız iplerle ‘Aşı ol’ yazdık. Komşu ülkemiz Gürcistan’ın zirvesinden; Türkiye’mize en çok mavi yakışır. ‘Aşı ol’ dedik.