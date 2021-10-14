Atatürk’e hakaret eden Mustafa Armağan’a TÜGVA sahip çıktı

"Atatürk’e hakaret” suçundan hapis cezasına çarptırılan Mustafa Armağan'ın, Gaziantep'te AKP'li Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılması protesto edilmişti. Armağan'ın TÜGVA'ın Gaziantep il temsilciliğinde ağırlanarak gençlerle sohbet ettiği ortaya çıktı. TÜGVA Gaziantep şubesinin sosyal medya hesabından 'Gençlik hocasının yanında' başlığıyla fotoğraflar paylaşıldı. Bir süre sonra fotoğrafların sosyal medya hesabından kaldırıldığı görüldü.

Ahmet KAYA

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“Atatürk'e hakaret” suçundan hapis cezasına çarptırılan yazar Mustafa Armağan 2-10 Ekim arasında yapılacak Şahinbey Kitap Günleri' etkinliğine katılacağının açıklaması kentteki bazı STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Mustafa Armağan, AKP’li Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Daha sonra da salona girişler polis tarafından engellendi.

‘MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ’ SLOGANLARIYLA PROTESTO EDİLDİ

Polis ile başta siyasi parti temsilcileri olmak üzere vatandaşlar ve gazeteciler arasında tartışmalar yaşandı.

Emniyet yetkilileri, Valilik emriyle öğrenciler dışında kimsenin salonu alınmayacağını belirterek içeri girme isteklerini geri çevirdi. Merkez önünde toplananlar, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Direne direne kazanacağız” gibi sloganlar attı.

TÜGVA’DAN MUSTAFA ARMAĞAN’A DESTEK

Protesto gösterilerine maruz kalan Armağan’ın, devlet içinde kadrolaşma iddiası ile gündeme gelen TÜGVA’ın Gaziantep il temsilciliğinde ağırlandığı ortaya çıktı.

TÜGVA Gaziantep şubesinin sosyal medya hesabından ‘Gençlik hocasının yanında’ başlığıyla yayımlanan mesajda “Genç kardeşlerimizle keyifli sohbetlerde bulunan hocamıza teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

Mustafa Armağan’ın, kitap imzalama ve gençlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların bir süre sonra TÜGVA Gaziantep şubesinin sosyal medya hesabından kaldırıldığı görüldü.

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