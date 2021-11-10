Atatürk’e mektup yazıp postayla Anıtkabir’e gönderdiler

Bilecik'te minik öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupları Anıtkabir adresine posta yoluyla gönderdiler. Minikler yazdıkları mektupları okurken heyecanları yüzlerine yansıdı.

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Bilecik Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında bir araya gelen ilkokul öğrenciler ile Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk'e yazdıkları mektupları Anıtkabir adresine posta yoluyla gönderdi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde öğrencileri ağırlayan Belediye Başkanı Semih Şahin, önce müzede yer alan Cumhuriyet Odası'nı öğrencilerle birlikte gezerek, tarihi gramofondan müzik dinledi, daha sonra Atatürk'e mektup yazdılar.

‘'Benim de Atatürk'e diyeceklerim var'' ifadelerini kullanan Başkan Şahin mektubunda; ‘'Sevgili Atam. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla yüreğimizde ve aklımızda hep yaşadığınızı bilmenizi isterim. Laik, demokratik Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacağımıza söz veriyorum'' İfadelerini kullandı.

Programda yer alan öğrenciler daha sonra yazdıkları mektupları okuyarak, duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaştı. Belediye Başkanı Semih Şahin daha sonra öğrencilere hediye vererek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Program hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Şahin, ‘'Çocuklarımızın bu heyecanı aslında beni de heyecanlandırıyor. Onlar bana coşku ve mutluluk veriyor. Çocuklarımız çok güzel, çok temiz ve çok saf. Onlara Atatürk ve vatan sevgisini öğretmek en önemli amaçlarımızdan biri. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimiz bugünümüz, çocuklar ise geleceğimiz. Biz de onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.