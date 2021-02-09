Atatürk’e perde

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu'nun pencerenin önüne yerleştirdiği Atatürk tablosunun hemen üzerinde stor perde yer aldı. Tartışma yaratan perdeli tablo konusunda SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan İl Müdürü Ülkü Uslu, “Makam odam küçük, pratik bir çözüm buldum” dedi ve şunları söyledi:

“Makam odası yeterince büyük değil. Makam masam da pencerenin önüne denk gelince, ben de Atatürk tablosunu boş pencere çerçevelerinden birine yerleştirmeyi uygun buldum. Hiçbir art niyetim, başka maksadım yoktur ve olamaz da. Kimi art niyetli çevrelerin düşündüğü biri değilim ben. Atatürk'ün üzerine neden perde çekeyim ki? Art niyetli olsam, WhatsApp'taki profil fotolarımda da aynı görüntüyü paylaşmam. Oralarda aynı Atatürklü görüntüm var.”