Atatürk’ün laiklik ilkesini savunuyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu kez doğrudan laikliği hedef aldı. “İnanç, insan ile Allah arasında olsun. Siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın istiyorlar” yorumunu yaptı.

Hakan KAYA

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Yargıtay'ın yeni binasının açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile birlikte dua eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gösterilen tepkilere verdiği yanıtta bu kez de laikliği hedef aldı. Ali Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Aksaray Üniversitesi'nde organize edilen 18. İmam Hatipliler Kurultayı'nda şu konuşmayı yaptı:

LAİKLİĞİ HEDEF ALDI

“(…) Hani ‘inanç sokakta olamasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun' diye bir anlayış var ya. ‘İnanç işte insan ile Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın'… Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın oralar, adeta bu düşünce insanlığı bu noktaya getirmektedir.”

Erbaş'ın sözleri, vatandaşlardan, siyasilerden ve hukukçulardan çok sayıda tepki aldı. Vatandaş, Erbaş'a, “Evet, inanç insan ile Allah arasında olsun istiyoruz” karşılığı geldi. Erbaş'a tepki gösterenler arasında yer alan yazarımız Uğur Dündar ise “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cübbesini çıkarıp AKP'de siyaset yapmalı!..” ifadesini kullandı. Gazeteci Merdan Yanardağ ise “Erbaş anayasal suç işliyor” yorumunu yaptı.

Aşı tartışmasıyla gündeme gelmişti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kısa süre önce de ‘aşı' nedeniyle gündeme gelmişti. Sağlık Bakanlığı'nın “Devlet büyükleri aşı yaptırarak topluma örnek olsun” çağrısından sonra bazı kurum başkanları ve bürokratlar da aşı listesine alındı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok isim aşı oldu. Erbaş'a geçen mart ayında yapılan test ise pozitif çıkmıştı.

Erbaş, Anıtkabir'de dua etsin Yargıtay binasında değil

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Diyanet İşleri Başkanı'na Anayasa ve kanunda öngörülenden daha fazla, farklı misyon ve görev verildiğinin görüldüğünü belirterek, “Bu Anayasa'ya aykırıdır. Başkan'ın açılış duası okuması gibi bir görev ve yetkisi yok. Tüm kurum çalışanlarının siyasetten uzak durma yükümlülüğü var. Erbaş'ın açıklamaları hatalıdır” dedi.

Erbaş'ı Anıtkabir'e gidip Atatürk için dua etmeye davet eden Şen, şunları kaydetti: “Ali Erbaş lütfedip de Anıtkabir'e gelirse, ondan bir dua ve rahmet bekliyoruz. Diyanet'in kurucusu Atatürk'tür. Atatürk'ün kurduğu yeri temsil edenin gitmesi gereken yer, Yargıtay binasının açılışı duası değil. Anıtkabir'dir.”

Türkiye ruhban devleti değil

Diyanet İşleri Başkanı'na tepki gösteren ilahiyatçı Cemil Kılıç, “Ali Erbaş, siyasi ve ticari her işi, dua ritüeliyle kutsamak istiyor” dedi…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına her kesimden tepki yağdı:

– CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Diyanet İşleri Başkanımız bu günlerde çok konuşuyor. Son zamanlardaki uygulamalarına baktığımda ona sadece şunu derim: Allah'tan kork. Sen Diyanet İşleri Başkanı'sın. Senin rehberin Erdoğan değil, Kur'an. Böyle bak hayata. Konuşurken de böyle konuş.

– Eski Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner: ‘Çıkar üniformanı da bir siyasi parti kur' diyenler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a niçin ‘Çıkar cübbeni de bir siyasi parti kur' demiyorlar?

– İlahiyatçı Cemil Kılıç: Erbaş siyasi ve ticari her işi dua ritüelleriyle kutsamak istiyor. Tıpkı Vatikan gibi… Yoksa rahipler başı mı olmak istiyor? Türkiye bir ruhban devleti değildir. Ayrıca İslam'ın Hristiyanlaştırılması kabul edilemez. Sayın Ali Erbaş, dinde var diye köleliğin de uygulanmasını istiyor musunuz? Kadınların şahitliğinin ve miras hakkının yarım olmasını da istiyor musunuz? Yaptığınız Kur'an meallerinde kadınları hafifçe dövün ifadesi de var. Bunun da uygulanmasını istiyor musunuz?

– CHP eski Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu: FETÖ'cü Adil Öksüz'ün doktora tezi jürisinde ve FETÖ Platformu'da yönetim kurulu üyesi olarak, laik cumhuriyete karşı mücadele eden Ali Erbaş, bugün de aynı göreve Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda devam ediyor.