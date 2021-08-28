Atatürk’ün posterini ters asan AKP’li belediye CHP’yi suçladı

Kocaeli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde belediye binasına Atatürk posterini ters asan AKP'li Çayırova Belediyesi yaşananlardan CHP'yi sorumlu tuttu.

Halil ATAŞ

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Kocaeli’nde AKP’li Çayırova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde büyük bir skandala imza attı.

Belediye binasına bayraklama çalışması yapan AKP’li Çayırova Belediyesi, Atatürk’ün fotoğrafını baş aşağı astı. Uzun bir süre baş aşağı şekilde asılı kalan Atatürk fotoğrafı vatandaşlardan gelen yoğun tepki üzerine düzeltildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: CHP BİZİ UYARMADI!

Kısa sürede gündem olan görüntünün ardından Çayırova Belediyesi’nden bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Aziz milletimizin en kutlu zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos’u büyük sevinç, mutluluk ve coşkuyla yaşamak, gelecek nesillere hatırlatmak ve bu zaferin mimarı olan Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için belediyemizce yapılan afiş çalışması sırasında meydana gelen birkaç dakikalık da olsa kabul edilemez bir hata maalesef hepimizi derinden üzmüştür.

* Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri Belediye personelimizce asılırken bir anlığına sehven ters sarkıtılmış olup daha sabitleme yapılmadan farkedilerek hızlı bir şekilde düzeltilmiştir. Tüm bu hatanın yapılma, farkedilme ve düzeltilme süresi 5 dakikayı dâhi bulmamıştır.

* Tüm bu olaylar yaşanırken olaya tanık olan, o kısa süre içerisinde olaya hiçbir müdahalede bulunmayan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini kısa süre de olsa ters asılmasını çirkin bir siyasi propagandaya dönüştürmeye çalışan, ilçemizde ve ülkemizde yapılan tüm güzel işleri manipüle etmeyi kendine adet edinmiş CHP zihniyeti de maalesef posterin düzeltilmesi konusunda uyarmak yerine yanlış algı oluşturmak için bu üzüntü verici olaydan keyif duymuş ve bundan siyasi çıkar ummuştur.

* Olayın gerçeğine şahitlik etmelerine rağmen bu zihniyetin belediye işçilerini zor durumda bırakan bu davranışları her türlü edepten, ahlaktan ve siyasi etikten yoksundur. Zira olay yaşanır yaşanmaz ilgililer hakkında idari inceleme başlatılmıştır.

* Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü kullanmayı kendine adet haline getiren CHP zihniyeti ülkemizde yapılan güzel işleri karalamak adına bu çirkin siyasi propagandayı yaparken aynı üzücü hataların kendi belediyelerinde de yaşanmış olduğunu unutmuş

olmalıdır.

* Zira aynı üzücü olaylar değişik tarihlerde Çankaya, Zonguldak gibi bazı CHP’li belediyelerde de yaşanmıştır. CHP İlçe Başkanının milli bayramımız öncesinde yakmak istediği fitne ateşi ve durumdan vazife çıkararak yaptığı bu davranış maalesef kinanacak bir durumdur.

* Vatanımızın düşman işgalinden temizlendiği günün anısına Milli Bayram ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlarken, bu zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.