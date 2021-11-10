Ata’ya 55 bin kişilik saygı duruşu

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı. İstanbul’un metro ve tramvaylarında da saatler 09.05’i gösterdiğinde, Zülfü Livaneli’nin “Yiğidim Aslanım” şarkısı eşliğinde Atatürk’ü anma anonsu gerçekleşti. Yaklaşık 55 bin İstanbullunun katıldığı 1 dakikalık saygı duruşu, duygu dolu anlara sahne oldu.

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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde, İstanbul'un metro ve tramvayları duygulandıran anlara sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı, 16 hatta bulunan 189 istasyondaki tüm trenler, saatler 09.05'i gösterdiğinde durdu.

İstasyon ve araçlarda Zülfü Livaneli'nin “Yiğidim Aslanım” şarkısı eşliğinde Atatürk'ü anma anonsu yapıldı. O sırada metro ve tramvaylarda bulunan yaklaşık 55 bin İstanbullu, 1 dakikalık saygı duruşuyla tek yürek oldu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

TAKSİM İSTASYONUNDA ATATÜRK'Ü ANMA SERGİSİ

Yenikapı ve Ünalan istasyonlarında 10 Kasım'a özel videowall uygulaması hazırlayan Metro İstanbul, Taksim istasyonunda da sanatçı Halime Türkyılmaz'ın hazırladığı sergiye ev sahipliği yapacak. Türkiye'deki taş ocaklarından alınan 0-0,7 mikron aralığında öğütülmüş taşların sabitlenmesi ile oluşturulan 17 eserin yer alacağı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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