Ateşli silahlar yeni yönetmeliği endişe yaratıyor

Türkiye'de Ateşli Silahlar Yönetmeliği'nde 19'uncu kez değişikliğe gidildi. Yapılan son değişiklikte ruhsatlı silah alabileceklerin sayısı artırıldı. Silah yasağı olanların önü açıldı. Yeni yönetmelik endişe yaratırken, Kocaeli'de iki çocuğuyla birlikte bulunan Hatice Okumuş'un kullandığı otomobile yorgun mermi isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.

Halil ATAŞ

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Ateşli Silahlar Yönetmeliği’nde hükümet 19’uncu kez değişikliğe gitti. Yönetmelik ile birlikte silah yasağı olanların önü de açıldı.

Silah Yönetmeliği’nde yapılan yeni değişiklik endişe yaratıyor. Kocaeli’de yaşananlar bireysel silahlanmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇOCUKLARIN DA İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA MERMİ İSABET ETTİ

Olay Salim Dervişoğlu Caddesinde meydana geldi. Çocukların da içinde olduğu, Hatice Okumuş’un kullandığı 41 AEF 406 plakalı otomobile yorgun tabir edilen kurşun isabet etti. Mermi çekirdeği mucize eseri cam ile tavan arasına saplandı. Olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.

“ARACIN TAVANINDA 1 CM DELİK OLUŞTU”

Hatice Okumuş’un eşi Burak Okumuş, emniyette verdiği ifadesinde yaşananları şöyle aktardı;

“Saat 18.00 sıralarında eşim beni aradı ve kullandığı adıma kayıtlı 41 AEF 406 plakalı aracın tavanına yorgun mermi olduğunu düşündüğünü bir cismin çarptığını ve aracın tavanında 1 cm kadar delik oluştuğunu söyledi. Ben de hemen eşimin aracı park ettiği yere gittiğimde resmi ekip otosu aracımın yanındaydı. Hemen olay yeri ekibinin gerekli çalışmayı yapması için aracı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüm. Burada olay yeri ekibi araç üzerinde gerekli incelemeyi yaptı. Aracı alarak eşim ile birlikte müracaat için polis merkezine geldim. Bu olayı gerçekleştiren şahsın tespit edilmesi durumunda kendisinden aracıma zarar verdiği için şikayetçiyim.”

297 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Umut Vakfı’nın verilerine göre, Türkiye’de 2021 yılında 1 Ocak, 24 Eylül tarihleri arasında kadınlara yönelik 376 silahlı olay yaşandı. Bu olaylar sonucu 297 kadın yaşamını yitirdi. 151 kadın yaralandı. Türkiye’de yüzde 80’i ruhsatsız 20 milyonun üzerinde silah bulunduğu belirtiliyor.

ÇAĞRIDA BULUNDU: BİREYSEL SİLAHLANMAYI ÖNLEYİN

Umut Vakfı, bireysel silahlanmanın önlenmesi, bireysel silahlanmayı önleyici yasal düzenlemeler yapılmasına vurgu yaparak, “Cezasızlığın önüne geçin. Şehir eşkıyalarının düğün, asker eğlencesi ve kutlamalarda silah kullanılmasını önleyin. Bu şehir eşkıyalarının eylemleri sonucu adam öldürüp, yaraladıktan hemen sonra salıverilmesinin, elini kolunu sallayarak dolaşmasının, mağdurların daha da mağdur olmasının önüne geçin. Adalet ve hukuku üstün kılın… Her bireyin evde, okulda, trafikte, kısacası tüm yaşam alanlarında ‘huzur ve güven' için de yaşamasını sağlayın…” çağrısında bulundu.