1917 rakımlı tepede operasyon: Mağaradaki 4 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyinde yer alan Avaşin bölgesindeki 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı tespit edilen mağara Mehmetçik tarafından ele geçirildi. Mağaradaki 4 teröristin ise silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar kameralara yansıdı.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlardan Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Avaşin bölgesinde teröristlerin “inlerine” tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Avaşin bölgesinde 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristler tarafından silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi.

HELİKOPTERLE İNDİLER

Mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

Gerektiği gibi kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik mağarada bulunan teröristlere “teslim ol” çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler silahlarını bırakarak teslim oldu.

Mağaradan çıkan 4 terörist komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken, mağarada yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkat çekti. Odalara bölünmüş mağarada teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7’si Kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 Biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve çok sayıda mühimmatı ile 1 kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme de ele geçirildi.

İHA