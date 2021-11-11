Avrupa’dan göçmen sağlığı için 898.4 milyon lira onaylandı

Avrupa Birliği Kalkınma Bankası'yla Türkiye tarafından, mülteci sağlığı için yapılan hibe anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. 898.4 milyon liralık hibe göçmen sağlığı merkezlerinin yapımı ve ekipman tedarikinde kullanılacak.

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Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkanı İkinci dönemi (FRIT II) kapsamında “Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA) Projesi’ne ilişkin Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ile 28 Eylül’de imzalanan hibe anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Milletlerarası Andlaşma’ya göre CEB, Türkiye’ye 79.3 milyon Euro ( yaklaşık 898.4 milyon TL) hibe edecek. Hibe en az beş dilimde verilecek. İlk ödeme yüzde 25’i geçmeyecek, son ödeme en geç 30 Kasım 2024’te yapılacak.

CEB’in, bu destekle, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yeni göçmen sağlığı merkezlerinin yapımını ve tıbbi ekipman, doğum ve sağlık kitlerinin tedarikini sağlamanın yanı sıra “Herkes için Sağlık Hizmetleri Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA)” projesi yoluyla bakanlığın kapasitenin arttırılmasına katkıda bulunması öngörülüyor.

14 İLDE GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ

Anlaşmaya göre Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin’de en fazla 65 genişletilmiş/Göçmen Sağlığı Merkezi’nin inşaası gerçekleştirilecek.

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