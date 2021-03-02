Avrupalı firmayı 36 milyon dolar çarptılar

Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, Avrupa'da yerleşik bir firmanın Türkiye'deki temsilcilerinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre ihracat yapan bir firma Avrupa'daki şirkete göndereceği ürünler yerine, düşük değerli malzemeler gönderdi. İhracat firması yapılan işlemlerden yaklaşık 36 milyon dolar haksız kazanç elde etti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mali Polis tarafından yapılan araştırmaların ardında ihracat firmasının suç örgütü gibi çalıştığı belirlendi. Ekiplerce günlerce süren araştırmaların ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘özel belgede sahtecilik’ iddiasıyla operasyon kararı alındı. İstanbul'da dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda dört iş yeri ve 15 ikamete eş zamanlı baskın düzenleyen polis 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

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