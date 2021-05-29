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Ayasofya semasına yansıtıldı, Türkiye’de ilk kez uygulandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın organizasyonunda Ayasofya semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:34, 29/05/2021
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İstanbul’un Fethi'nin 568. yıl dönümü, kentin simge mekanlarında gerçekleştirilen görsel etkinliklerle kutlandı.

Ayasofya-i Kebir Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Galata Kulesi’nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gerçekleştirilen gösteriyle devam etti.

Gösteride, İstanbul’u 21 yaşında fethederek çağ açıp çağ kapatan ve Osmanlı’yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han’ın at üstündeki görseline yer verildi.

Fethe dair bilgilerin de seslendirildiği kutlamada, fethin sembolü Ayasofya’nın semasına Türkiye’de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.

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