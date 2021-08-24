Haberler - Gündem

Aydın’da orman yangını

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Aydın’da orman yangını

Yangın, Aydın’ın Karpuzlu ve Koçarlı ilçeleri ile Muğla’nın Milas ilçesi sınırında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor. İHA

Muğla Seydikemer'de orman yangını İlginizi Çekebilir Muğla Seydikemer'de orman yangını Çanakkale'de orman yangını çıktı İlginizi Çekebilir Çanakkale'de orman yangını çıktı
aydın Çanakkale Muğla orman yangını yangın