AYM bireysel başvurularda değişikliğe gidiyor

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruların azaltılması ve yoğunluğun hafifletilmesi için bireysel başvuruları artık daha titiz inceleyeceğini duyurdu. Başvuruların kabul görmesi için formun eksiksiz ve belirtilmiş şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Başvurudaki hatalar ve olayın tam ifade edilememesi, başvurunun reddedilmesine neden olabilecek.

AYM'nin verilerine göre, yıllık 40 bin rakamlarına ulaşan bireysel başvurular sonucu kurumda yoğun bir mesai harcanıyor. Başvurulardaki eksik bilgiler Anayasa Mahkemesi tarafından detaylı bir inceleme sonucu tek tek ele alınıyordu. Artık bu incelemelerin ve yoğunluğun hafifletilmesi adına, bireysel başvurulardaki bilgi eksikliği, başvurunun reddedilmesine neden olacak.

Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvurularını yapacak vatandaşların ayrıntılı ve detaylı bir bilgilendirme yapması gerekecek. Yüksek mahkeme kaynaklarına göre emsal kararla birlikte yıllık gelen 40 bin başvurudan yüzde 30’unun reddedileceği öngörülüyor. Yani bu rakam ortalama 12 bin dosya eksik başvuru nedeniyle incelenmeden reddedilecek. Böylelikle incelenecek dosya sayısı 28 binlere çekilecek ve karar süreci de hızlanacak.

AYM’NİN EMSAL KARARI

Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararına konu olay ise, cezaevinde hükümlü bulunan Cemal Günsel adlı vatandaşın Belçika'daki bir arkadaşına mektup yazması ile başladı. Cezaevi yönetimi terör propagandası içerdiği gerekçesi ile mektubun yollanmasına izin vermedi. Günsel de AYM’ye iletişim hakkı ihlali başvurusu yaptı.

Başvuruda mektubun içeriğini “bir yarışmaya gönderilmek üzere yazılmış öykü” diye açıkladı. Öyküyle ilgili bilgi vermeyen Günsel, bu incelemenin AYM tarafından yapılmasını istedi. Katılacağı yarışmanın adını dahi yazmayan hükümlü, iddialarını destekleyecek gerekli olan belgeleri de başvurusuna eklemedi. Bu yüzden Günsel’in AYM’ye başvurusu kabul edilmedi. (İHA)

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