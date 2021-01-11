AYM, ormanları kurtaracak itirazı 3 yıldır bekletiyor

Orman eski Genel Müdürü Cahit Nasırlı, ormancılığımıza darbe indiren düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğu bilinmesine rağmen, kararların geriye işlememesi nedeniyle “Kazanılmış hak” gibi görüldüğünü belirtti. Cahit Nasırlı, ormanlarımız üzerindeki bu oyunu SÖZCÜ'ye şöyle açıkladı:

ANAYASAYA RAĞMEN

“2018 yılında çıkarılan bir torba yasa ile (6831 sayılı orman kanunu ek 16 maddesi) ormandan bazı alanların orman dışına çıkarılması ve bu çıkarılan arazi kadar Hazine arazisinin orman yapılmak üzere verileceği hükmü getirilmişti. Anayasaya aykırı olan bu yasanın iptali CHP tarafından AYM'ye götürüldü. 3 yıldan beri AYM'de görüşülmedi. AYM kararları geriye çalışmadığından, mahkeme iptal kararı verse bile bu uygulamaları geriye çevirmek mümkün olmayacak. Ancak AYM'nin iptal kararı en azından bundan sonraki tahribatı önleyecek.”

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Bu düzenlemenin iptali beklenirken, 6 Ocak 2021'de ormanların imara açılmasıyla ilgili yeni bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin de anayasaya aykırı olduğunu, yasa değişikliğiyle kapsamın genişletildiğini belirten Cahit Nasırlı, “Üzerinde en az 5 adet ev, ahır, samanlık, ambar gibi yapıların bulunduğu ormanlık alanlar yerleşim yeri olarak tanımlanıyor. Bu alanlar, kişilerin başvurusu halinde orman sınırları dışına çıkarılarak imara açılabilecek” dedi. Böylece orman alanının sınırlarına hükümetin karar vereceğini kaydeden Nasırlı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu durum anayasamızın 169. maddesine aykırıdır. Bu durum orman içinde usulsüz yerleşmeleri teşvik edecek, durumun devam etmesi sonucu orman alanlarımız çok büyük tahribat görecek. İklim değişikliği ve kuraklığın hüküm sürdüğü zamanımızda bu husus daha büyük önem kazanıyor.”