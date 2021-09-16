Ayman yaylasına taş ocağı için ağaç kesimi başladı: 1500 ağaç kesilecek

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesindeki Ayman yaylasında kurulacak taş ocağı için bölgede ağaç kesimi başladı. Köylüler kesimi engellemek iş makinelerinin önünü kesti. Köylüler 150 ağaç kesildiğini ve taş ocağı yapılırsa bin 500 ağaç kesileceğini ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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DSİ tarafından Seben’de yapacak olan HES barajı için Kıbrısçık yolu üzerindeki Ayman Yaylası'na taş ocağı açmak için çalışmalara başlayan ekipler, geçtiğimiz ay bölgeye gelmiş ancak köylüler tarafından yayladan kovulmuşlardı.

Bugün tekrar yaylaya gelen ekipler, taş ocağı yapılacak olan alandaki ağaçları kesmeye başladı. Köylüler ağaçların kesilmemesi için iş makinelerinin önünü kesti. Kesilen ağaçların üstüne oturarak çalışmaları engellemeye çalıştı.

BİN 500 AĞAÇ KESİLECEK

Köylülerin karşı çıkmaları üzerine yaklaşık 150 ağaç kesen ekipler, yayladan ayrılmak zorunda kaldı. Köylüler tarafından yapılan yazılı açıklama ise şu ifadelere yer verildi:

“Biz 500 yıldır bu dağlarda hayvancılık yapan, bu ormanın gerçek sahipleriyiz. Bu dağlarda büyüdük, karnımızı bu dağlar sayesinde, bu dağlarda doyurduk. Analarımız, babalarımız bu dağlardaki mezarlığımızda yatıyor. Onların gözü gibi koruduğu bu dağları, meralarımızı, ormanımızı onlardan nasıl teslim aldıysak, çocuklarımıza ve torunlarımıza da aynı şekilde bırakmak istiyoruz. Bir tek dalına zarar gelsin istemiyoruz.

Biz dağdan bir tek odun dalı getirip yakmaya kıyamazken, ekmeğimizi beslediğimiz mandaların tezeğiyle pişirirken, elin oğlu şimdiden 150 ağacımızı kesti. Ve 1500 ağaç kesmek istiyorlar, taş ocağı için. Ağaçlarımız, ormanımız katledilmesin.”