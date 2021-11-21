Aytun Çıray’dan Kıbrıs’la ilgili ‘gizli öneri’ iddiası

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlük haklarından vazgeçtiğine dair ‘çok gizli’ ibareli bir dokümanın dolaşıma sokulduğunu söyledi. Çıray, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlük haklarının sonlandırılması hakkında gizli bir öneride bulundunuz mu?” diye sordu.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'nin AKP tarafından, adeta “çoklu bir ihanet sarmalına sokulduğunu” savundu.

Çıray, “Bu milli çıkarlarımıza aykırı siyasetlerin utanç verici son örneğini Yunanistan medyasında ve sosyal medyada gördük. Kimler tarafından tedavüle sokulduğu belli olmayan ‘çok gizli' ibareli bir Birleşmiş Milletler dokümanı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlük haklarımızdan vazgeçtiğimize dair dokümanı okudukça başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi hissettim.” dedi.

“KIBRIS KUMAR MASASINA SÜRÜLMÜŞ”

Çıray, sözkonusu dokümanın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis başkanlığındaki heyetlerin yaptığı bir toplantının özet sonuçlarını içeren ‘çok gizli' ibareli resmi bir tutanak olduğunu belirtti.

Söz konusu tutanakta dikkate alınması gereken kritik noktanın, “Genel Sekreter, sayın Anastasiadis Türkiye’nin Garanti(ler) Antlaşması’nın feshedilmesi ve birleşik müdahale haklarına son verilmesi önerisini gizlilik içinde paylaştı.” cümlesiyle özetlendiğini belirten Çıray, “Eğer bu gizli öneri ibaresi doğruysa bu iktidar Kıbrıs'ı kumar masasına sürmüş demektir. Türkiye Cumhuriyetine ve Türk milletine karşı adeta muazzam bir ihanetle karşı karşıyayız.” açıklamasında bulundu.

Çıray, konunun aydınlatılması gerektiğini vurguladı. “Bu çerçevede ilk adım olarak meseleyi yazılı bir soru önergesiyle yüce Meclis'e taşıyorum.” diyen Çıray, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Meclis Başkanlığı vasıtasıyla yanıtlamasını istediği şu soruları yöneltti:

“TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI KORUYABİLECEK MİSİNİZ?”

– Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Zürih Anlaşması'nın feshedilmesi ve anlaşmanın Türkiye dahil, üç tarafına verdiği askeri ve diğer garantörlük haklarının sonlandırılması hakkında bir gizli öneride bulundunuz mu?

– Belirtilen dokümanın birinci maddesinde sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinde söz konusu gizli öneriyi “Türkiye, 1960 tarihli Garanti Antlaşması’nı feshetme ve tek taraflı müdahale haklarını sona erdirme niyetini belirtmiştir.” ibaresiyle tutanağa geçirmiştir. Genel Sekreterin bu cümlesinin doğru olmadığını somut kanıtlara dayalı olarak ispatlayabilir misiniz?

– Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i 16 Temmuz 2017'de Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis'i İsviçre Crans-Montana'ya davet edecek bir ciddiyette bulduğu bu gizli önerinizin amacı ve sebepleri nelerdi?

– Bu önerinizin hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinin haklarını nasıl ve hangi mekanizmalarla koruyacağınızı düşünüyordunuz?

– Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge ilanından ve bu bölge içindeki petrol ve doğal gaz aramalarını sonlandırmış olmanızın arkasında bu tür gizli önerilerinizin ve bu önerilere dayalı planlarınızın bir etkisi var mı?

– Ortalığa dökülen bu dokümanlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin yüksek çıkarlarını koruyabileceğinize ilişkin objektif inandırıcı gerekçeleriniz var mı?