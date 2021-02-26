Ayvalık Belediye Bakanı Ergin’den istifa açıklaması

Mesut Ergin, 2004 – 2009 yılları arasında Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Küçükköy Beldesi Belediye Başkanlığı görevini yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi üyesiydi. Büyükşehir Yasası ile beldeler kapatılınca Ergin CHP'den Ayvalık Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak CHP yönetimi mevcut başkan Rahmi Gencer'i tekrar aday gösterdi.

Ayvalık Halkı ile yapılan anketlerde, başta CHP tabanı olmak üzere kendisinin birinci çıktığını belirten Ergin, tepki göstererek partisinden istifa etti. Ardından, Türkiye geneli oy oranı yüzde 0.72 olan Demokrat Parti'ye geçerek yarışa katıldı. 31 Mart 2019'da yapılan seçimde, oyların yüzde 39.7'sini alarak başkanlığa seçildi. CHP adayı yüzde 38.1, MHP adayı yüzde 19.4, DSP adayı yüzde 1.5, Vatan Partisi adayı yüzde 0.50 oranında oy alabildi. Meclis üyesi dağılımında ise çoğunluk CHP'nin oldu.

DP'YE TEŞEKKÜR EDEREK İSTİFA ETTİ

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bugün Demokrat Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Ergin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*Sahip olduğumuz inancı Ayvalık'ta yaşama geçirmek için çıktığımız bu yolda, her türlü gündelik politik kaygılardan uzak kalarak, tümüyle hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızı, bu kentte yaşayan herkese dokunarak sürdürmek ve tüm katmanlara ulaşabilmek için görevimi bugünden itibaren bağımsız bir çizgide sürdürme kararı aldım.

*Beni bu göreve siyasi görüşü çok farklı olsa da ortak kaygısı Ayvalık olan sağduyulu sizler taşıdınız. Sırf bu yüzden bile sizlere şükran borcum var ve bu borcu ödemek için bundan sonra da gece gündüz çalışacağımdan kuşkunuz olmasın.

*Ancak bir teşekkür borcum da seçime katılmamız için bize kucak açan Demokrat Parti yönetiminedir. Bağımsız kalma tercihimiz asla bir kırgınlığa dayalı olmayıp, gündelik siyasetten uzak belediyecilik hizmetini sürdürmeye yönelik bir tercihten ibarettir.

CHP'YE Mİ GEÇECEK

DP'den istifa eden Mesut Ergin'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ergin'in önümüzdeki günlerde CHP'ye geri döneceği öne sürüldü.

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