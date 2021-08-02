Azra Gülendam Haytaoğlu için toplanan kadınlardan ihmal iddiası: Bunun hesabını kim verecek?

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürülmesinin ardından İstanbul'da eylem düzenlendi. Haytaoğlu'nun ölümünde ihmal iddiasında bulunan kadınlar, "Azra'nın kayıp ihbarı veriliyor. O kayıp ihbarı verildiğinde yetkililer ne diyor biliyor musunuz? Herkes duysun buradan yetkililerin nasıl umursamaz olduklarını. O koltuklarda oturanların nasıl kayıtsızca bu tabloyu izlediğini görsün. O yetkili, 'Ancak pazartesi telefon sinyallerine bakabiliriz' diyor. Bugün günlerden pazartesi, Azra aramıza değil. Bunun hesabını kim verecek?" dedi.

SOZCU.COM.TR

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Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vahşice öldürülmesinin ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Türkiye genelinde eylemler düzenledi.

İstanbul’da ise Kadıköy ilçesi Beşiktaş İskelesi önünde kadınların katılımıyla bir eylem yapıldı. “Anayasayı, yasayı, İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” sloganları atan kadınlar, “Azra Gülendam için sessiz kalmıyoruz” pankartı açtı.

Eylemde yapılan ortak açıklamada, “Kadınlar her gün işkence edilerek öldürülürken, bunun üstüne kadınları yaşatacak olak İstanbul Sözleşmesi’ni elimizden almaya çalışırken sizler, kadınlar böyle birer birer öldürülmesine, kaybedilmesine sessiz kalır mı sandınız? Sessiz kalmayacağız. Ülke adeta bir taziye çadırına döndü” ifadeleri kullanıldı.

“TELEFON SİNYALİNE PAZARTESİ BAKABİLİRİZ”

Yapılan açıklamada Haytaoğlu’nun ölümünde ihmal iddiasını da paylaşan kadınlar şunları söyledi:

“Azra’nın kayıp ihbarı veriliyor. O kayıp ihbarı verildiğinde yetkililer ne diyor biliyor musunuz? Herkes duysun buradan yetkililerin nasıl umursamaz olduklarını. O koltuklarda oturanların nasıl kayıtsızca bu tabloyu izlediğini görsün. O yetkili, ‘Ancak pazartesi telefon sinyallerine bakabiliriz’ diyor. Bugün günlerden pazartesi, Azra aramıza değil. Bunun hesabını kim verecek?”

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