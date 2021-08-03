Azra’nın vücudunun kayıp parçaları Özel Harekat tarafından aranıyor

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vücudunun kayıp parçaları, Özel Harekat polisleri tarafından, katilinin ifadesinde “kafasını uçurumdan attım” dediği bölgede aranıyor.

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28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan, Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür kızlarından haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan Mustafa Murat Ayhan (48) ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, “Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti” dediği öğrenildi.

Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden Mustafa Murat Ayhan'nın, “Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm” dediği öğrenildi.

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEK” SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M.M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZEL HAREKAT, GENÇ KIZIN KAYIP PARÇALARINI ARIYOR

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vücuduna ait kayıp parçalar, katili M.M.A.'nın Kepez bölgesindeki ormanlık alanda ‘uçuruma attım’ dediği noktada aranıyor. (İHA)

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