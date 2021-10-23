Babacan: Erdoğan direksiyona geçti, bütün bir ülke kelle koltukta gidiyoruz

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Ekonominin direksiyonunda sayın Erdoğan, hemen yanı başındaki koltukta kriz ortağı sayın Bahçeli oturuyor. Erdoğan zaten, ‘Benim alanım ekonomi, ben ekonomistim’ diyor. Görüyoruz, sonuçlar gerçekten müthiş! Direksiyona geçti, bütün bir ülke, kelle koltukta gidiyoruz. Tabii sayın Bahçeli bunlara alışık” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Kağıthane ilçe kongresinde konuştu. Halası Bedia Yücel'in vefatı nedeniyle İstanbul'a gidemeyen Babacan, kongreye Ankara'dan görüntülü olarak bağlandı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin sözlerine de tepki gösterdi.

“YANLIŞ BİR TEZİN DAYATILMASI SONUCUNDA ÜLKE FAKİRLEŞTİ”

Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirme kararına tepki gösteren Babacan, şunları söyledi:

“Normal bir ülkede, merkez bankalarının faiz kararı bu kadar belirsizlik kaynağı olmaz. Ama bizim ülkemizde, bakkalından manavına, işçisinden öğrencisine herkes ‘Bakalım faiz ne olacak' diye bekliyor.

Neden? İşte gördük sebebini; Karar açıklandı ve Türk Lirası yerin dibine battı. Yani bakkalından manavına, işçisinden öğrencisine herkes tekrar tekrar fakirleşti. Olanların hepsi bir inat uğruna. Yanlış bir tezin koskoca ülkeye dayatılması sonucunda bu ülke fakirleşti.”

“3Y'NİN ADRESİ BUGÜNKÜ İKTİDARINIZ OLDU”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, vatandaşlara verdiği sözleri tutmadığını savunan Babacan, “Size aş için, yoksulluğu sona erdirmeniz için, refah için oy veren vatandaşlarımızı fakirleştirdiniz. Yoksullukla, yasaklarla, yolsuzlukla, yani ‘3Y' ile mücadele dediniz; şu anda 3Y'nin adresi bugünkü iktidarınız oldu.” dedi.

“DOLAR 1.5 LİRAYKEN EKONOMİYE MÜDAHALE TEŞEBBÜSLERİNE BAŞLAMIŞLARDI”

Hükümetin ekonomi politikalarını yönelik eleştirilerini sürdüren Babacan, şunları söyledi:

“Ben ve arkadaşlarım ekonomi yönetimini bıraktığımızda dolar kuru 2 lira 90 kuruştu. Üstelik görev dönemimin son bir-iki yılında yükselerek bu noktaya gelmişti. Dolar 1,5 lira bandındayken, o dönemki başbakan Sayın Erdoğan, bazı bakanlar ve danışmanlar, akıl almaz fikirleriyle ekonomiye müdahale teşebbüslerine başlamışlardı. Hatırlarsınız o tartışmaları, ‘İnşaat mı, sanayi mi?'

Biz ‘Sanayi yatırımı olmuyor. Bütün kaynaklar emsal değişikliğiyle oluşturulan gayrimenkul projelerine gidiyor.

Orada haksız rant oluşturuluyor ve o rant kayıt dışı olarak paylaşılıyor' diyorduk. İsrafın ve borçlanıp tüketmenin çok hızlı arttığı dönemlerde yavaşlamak gerektiğini söylüyorduk. Hukuksuzluk, adaletsizlik artıyordu.

Liyakatsizlik tüm sisteme sirayet etmişti. Dönemin tertemiz bürokratlarına iftiralar, hakaretler başlamıştı. Sayın Erdoğan, tertemiz bürokratları meydanlarda yuhalatıyorlardı. Sonrasını söylemeye gerek yok. O gün bugündür Türkiye ekonomisinin beli doğrulmuyor.”

“ÜLKEYİ BU KRİZDEN DE BİZ ÇIKARTACAĞIZ”

“Ekonominin direksiyonunda sayın Erdoğan, hemen yanı başındaki koltukta kriz ortağı sayın Bahçeli oturuyor. Erdoğan zaten, ‘Benim alanım ekonomi, ben ekonomistim' diyor. Görüyoruz, sonuçlar gerçekten müthiş! Direksiyona geçti, bütün bir ülke, kelle koltukta gidiyoruz.

Tabii sayın Bahçeli bunlara alışık. Ben ve arkadaşlarım 2002'de göreve geldiğimizde, onun ortağı olduğu koalisyon hükümetinin çıkarttığı büyük bir kriz vardı. Biz hızlıca çözdük o krizi. Bahçeli ise yine krize ortak. Hiç merak etmesin, biz buradayız. Bu ülkeyi, bu krizden de biz çıkartacağız.”