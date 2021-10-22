Babacan: Merkez Bankası dişli sıyırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Aydın İl Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada Hazinenin borçlanma faizlerinin bir ay içerisinde yüzde 17.5’tan yüzde 20.5’a çıktığını, Hazinenin 10 yıllık borçlanma faizinin 3 puan arttığını belirterek, “Bizim Merkez Bankası (MB) dişli sıyırdı” dedi. MB’nin döviz rezervi ile kuru kontrol edecek olanağının kalmadığını söyleyerek “Bu günler ülkenin iyi günleri” ifadelerini kullandı.

Latif SANSÜR

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Aydın'da iktidara ve partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ekonomi üzerinde yüklendi.

Bu günkü iktidar ortaklarının Türkiye'yi karanlık bir tünelin içine soktuklarını söyleyen Babacan, “Bu tünelde hukuksuzluk, adaletsizlik var, bu tünelde yolsuzluk, işsizlik, hayat pahalılığı, yasaklar var. Koca bir ülke kötü yönetimin elinde adeta can çekişiyor” dedi.

“DOLARI TUTABİLENE AŞK OLSUN”

Erdoğan'a rağmen Merkez Bankasının bir karar almasının söz konusu olamayacağını söyleyen Babacan, “MB Geçen ayki bir puanlık indirimden sonra bu haftalık iki puan daha indirim yaptı. Yani toplamda 3 puan indirdi. Arkasından dolar fırladı gidiyor. Tutabilene aşk olsun. Geçen aydan bu aya hazinenin borçlanma faizleri bir ay içerisinde yüzde 17.5'tan yüzde 20.5'a çıktı. Hazinenin 10 yıllık borçlanma faizi 3 puan arttı. Hem de uzun vadeli. Üstelik bu faiz hazinenin verdiği, devletin ödediği faiz” şeklinde konuştu.

“BU GÜNLER ÜLKENİN İYİ GÜNLERİ”

Merkez bankasının elinde bir tane ensturman kaldığını belirten DEVA lideri, Erdoğan'nın akraba bakanla beraber MB'nin 130 milyon dolarlık döviz rezervini çarçur ettiğini söyledi.

Babacan, “Döviz rezervi eksi 52 milyon dolara düştü. Döviz rezervi ile kuru kontrol edecek imkan kalmadı. Geriye bir tek gecelik faiz kaldı. O da artık dişli sıyırdı. Bizim MB, sayın Erdoğan'ın talimatıyla artık dişli sıyırmış durumda. Ne yapsalar fayda etmiyor. Faiz indiriyor, piyasa faizi yükseliyor, kur fırlayıp gidiyor. Artık ellerinde hiçbir kontrol entürmanı kalmadı. Bunu üzülerek söylüyorum. Bu günler ülkenin iyi günleri. Allah beterinden saklasın diye de hep dua ediyorum. Akıl, ortak akıl arayışı olmayınca, bu ülkenin sorunları çözülmez. Dürüst ve ehil kadrolar işbaşında olmadığı sürece bu ülkenin sorunları çözülmez” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİ HATIRLATTI

MB'nin faizlerinin daha 6-7 olduğu dönemde Erdoğan'ın “Yüksek faiz vatana ihanettir, vatanı satmaktır” sözlerini hatırlatan Babacan, “Bu gün ülkenin hazinesi on yıl vadeli borçlanmasına yüzde 20.5 faiz ödetmenin adını siz koyun” dedi. Sadece son bir ayda atılan yanlış adımlarla hazinenin borçlanma faizlerini, kuru patlattıklarını belirterek, “Dolar kuru bir ay önce 8.30'du bu gün 9.60 nereye gidecek bilmiyoruz. Böyle bir ortamda siz enflasyonu, zamları önleyebilir misiniz? A'dan Z'ye zam geldiğini bu millet bilmiyor mu? Büyük bedel ödüyoruz. Vatandaşlar borcu borçla bile artık döndüremiyor. Koskoca ülke depresyona girdi” diyerek, Türkiye'nin FATF tarafından gri listeye alınmasının ekonomi açısından başlı başına bir risk unsuru olduğunun altını çizdi.