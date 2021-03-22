Babacan: Reform reform diye açıkladınız, birkaç ay geçseydi ya!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Aksaray Merkez İlçe Kongresinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DAKİKA BİR, GOL BİR”

Erdoğan'ın 1 Mart'ta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı anımsatan Babacan, “Sonradan öğrendik ki bu bir Avrupa Birliği projesiymiş, Avrupa Birliği'nden de fon alıyorlarmış bu iş için. 1 Mart da son kullanma tarihiymiş, onun için apar topar 1 Mart'ta bunu açıkladılar. Arkasından bir ekonomik reform paketi açıkladılar. Bu açıklamalardan sonra ne oldu? ‘Acaba' dedi insanlar, ‘akılları başlarına geliyor mu?' ‘Acaba olanlardan bunlar ders aldı mı?' diye memlekette hafif de olsa bir iyimserlik havası esti. Fakat geçtiğimiz haftaya bakalım; Cuma akşamı alınan kararlara, gecenin bir yarısı açıklanan kararlara bir bakalım. Dakika bir, gol bir” şeklinde konuştu.

“BARİ AÇIKLADIĞINIZ PAKETLERİN HEVESİNİ ALSAYDINIZ”

“Hem insan hakları alanında hem de ekonomi reformunda ihlaller art arda gelmeye başladı” ifadelerini kullanan Babacan, “Reform meform bir anda hepsi buharlaştı. İnsan haklarıymış, özgürlüklermiş… Ayaklar altında çiğnemeye başladılar yine. Bari araya biraz zaman koysaydınız. Bunları açıkladınız, hiç olmazsa birkaç ay geçseydi ya. Bari açıkladığınız paketlerin bir hevesini alsaydınız. Reform belgelerinin daha mürekkebinin kurumasını beklemediler ya… ‘Reform, reform' diye açıkladılar; belgelerin mürekkebi kurumadan hemen ihlaller başladı” açıklamasında bulundu.

“ZİHNİYETTE BUNLAR OLMAYINCA FİİLİYATTA MÜMKÜN DEĞİL”

Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm kararlarda canlı yayında vatandaşlarımıza bunları açıkladınız. Süslü cümleler kurup, ‘reform, reform' dediniz. Ama maç bir başlıyor; dakika bir, ihlal 1… Şunu anlıyoruz ki sizin vatandaşlarımız için insan hakları falan düşündüğünüz yok. Ama bari biraz bekleseydiniz ya. Hiç olmazsa şöyle bunun biraz havasını ülke yaşasaydı. Özde olmayınca, zihniyette bunlar olmayınca fiiliyatta mümkün değil.

“BARİ BİR İKİ DE OLUMLU ADIM ATSAYDINIZ”

Madem Avrupa Birliği'nin gözüne girmek istiyordunuz, bari bir iki de olumlu adım atsaydınız. Reformlar açıkladınız, bir de fiiliyatta da olumlu adım olsaydı. ‘Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyoruz' dedi sayın Erdoğan. Daha bunu diyeli ne kadar oldu? Bol bol laf… Bol bol göz boyama çabası… Ama fiiliyat yok…”