Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık." ifadelerini kullandı.
Döviz kurları bugün yeni bir rekora imza attı. Dolar, 12 TL’yi gram altın 700 TL’yi geçti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, döviz kurlarının Türk lirasına karşı rekor yükselişinin ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.
“SAYIN ERDOĞAN DURUN YETER ARTIK”
‘Sayın Erdoğan durun yeter artık’ diyen Babacan, “Dolar 12’yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık.” ifadelerini kullandı.