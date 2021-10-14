Babacan, SÖZCÜ’nün manşetini hatırlattı: Hani yerlilik hani millilik?

SÖZCÜ Gazetesi temel gıdaların büyük kısmının ithal olmasını, “Bunun neresi yerli ve milli!” başlığıyla bugün manşetine taşıdı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bugün Adana’da yaptığı konuşmada bu konuya değindi. Babacan, “Hükümet yerliliği ve milliliği ağzından hiç düşürmüyor. Bu ülke en temel tarım ürünlerini ithal etmek zorunda kalıyor. Bizim çiftçimiz üretmekten vazgeçiyor. Hani yerlilik hani millilik?” diye sordu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da partisinin Kozan ilçe binasının açılışında konuştu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ERDOĞAN NE YAPSA OLMUYOR”

“Daha iki gün önce Sayın Erdoğan çıktı televizyona iki kelime etti, dolar 9 lirayı geçti” ifadelerini kullanan Babacan, “Dün gece Merkez Bankası yönetiminde yine iki üç kişiyi aldı, iki üç kişiyi attı. Dolar daha da arttı. Ne yapsa olmuyor. Varlık Fonu diye bir şey kurdu. Şu anda bu fon tam 65 milyar TL borca batmış durumda. Yetmedi bir de bu fonu yurt dışından bir milyar 250 milyon avro borçlandırdılar” şeklinde konuştu.

“MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLARAK KENDİNİZİ GÖREVLENDİRİN”

Gece yarısı Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliklerine tepki gösteren Babacan, “İlk defa bir Cumhurbaşkanı kendi kendini bir göreve atadı. ‘Ben Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Varlık Fonu Başkanı olarak görevlendirdim' dedi. Hiç getir götürle uğraşma, nasıl Varlık Fonu'nun başına kendini görevlendirdiysen Merkez Bankası'nın Başkanı olarak da kendini görevlendir. Şu işi bitir. Yazık bu insanlara. Zaten senin talimatının dışında bir iş yapmıyor bunlar” açıklamasında bulundu.

“KUR VE FAİZ ANCAK GÜVENLE DÜŞER”

Erdoğan'ın 2018 Haziran seçimlerinde, ‘Bana oy verin enflasyon da faiz de nasıl düşürülür göstereceğim' dediğini anımsatan Babacan, “Üç yıl üç ay oldu. Bu süre içerisinde hem faiz arttı hem kur arttı hem de enflasyon arttı. Düşen bir şey yok. Talimatla faiz düşmez. Talimatla dövizin kuru düşmez. Dövizin kuru da faiz de ancak güvenle düşer. Siz güveni oluşturacaksınız. Güveni oluşturacaksınız ki bu ülkeni vatandaşları çok üretsin. Güveni oluşturacaksınız ki bu ülkenin sanayicisi çok üretsin. Güveni oluşturacaksınız ki bu ülkenin vatandaşları sermayesini, birikimini Türkiye'ye getirsin. Güven demek bolluk demek. Bolluk demek fiyatların düşmesi demek. Bolluk demek döviz kurunun düşmesi demek” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 6 FAİZ ‘VATANI SATMAKSA', YÜZDE 18 FAİZİ NASIL TANIMLAYACAK?”

Hükümetin ekonomi politikalarını, yüksek döviz kuru ve faiz oranlarını eleştiren Babacan sözlerine şöyle devam etti:

“Merkez Bankası'nda tertemiz, dürüst, işi bilen arkadaşlarımız işin başındayken, faiz yüzde 6-7 iken onları vatana ihanetle suçladı. Onları meydanlarda yuhalattı. Sayın Erdoğan'a soruyorum. Enflasyon yüzde 8-9 iken faizler yüzde 6-7 iken bu vatanı satmaktır derken; şu anda TÜİK'in açıkladığı yüzde 19 TÜFE yüzde 45 ÜFE, yüzde 18 Merkez Bankası faizine nasıl bir tanım getirecek? Kendisi söylesin.”

“TÜRK LİRASI PUL OLDU, BU MUDUR MİLLİLİK?”

“Hükümet yerliliği ve milliliği ağzından hiç düşürmüyor. Bu ülke en temel tarım ürünlerini ithal etmek zorunda kalıyor. Bizim çiftçimiz üretmekten vazgeçiyor. Hani yerlilik hani millilik? Bu ülkenin gençleri kendi hayatlarını başka ülkelerde kurmak istiyor. Gençlerin kaçmak istediği ülke yerli, milli dediğiniz politikaların sonucunda bu hale düştü. Türk liramız, milli paramız pul oldu. Bu mudur yerlilik, millilik? Yerli diyorsanız, milli diyorsanız bunun hakkını verin. Ya da kusura bakmayın o kelimeleri hiç ağzınıza almayın.”

“ADININ SANINI DUYMADIĞINIZ PARA BİRİMLERİ TL'DEN DAHA KIYMETLİ”

“Adını sanını duymadığınız para birimleri, Türk Lirası'ndan daha kıymetli oldu. Bulgarlar levaları bozdurup bozdurup harcıyorlar. Bir leva, dünyanın parası ediyor. Bizim kendi vatandaşımızın, emeklimizin, asgari ücretlimizin aldığı maaş daha bankamatikten çekilip de eve gidene kadar eriyor artık. Satın alma gücü düşüyor. Ne yazık ki artık çalışanın emeği bu ülkede para etmiyor.”

“BU MİLLET KENDİSİYLE ARASINA DUVARLAR İNŞA EDENLE YOLA DEVAM ETMEZ”

“Halkla aralarında artık kocaman bir duvar var. Eskiden her fırsatta ‘milli irade' diyenler, o milli iradenin gündeminden iyice kopup uzaklaştılar. İş bilmez adımlarla ülkemizi çıkmaz yollara, sokaklara soktular. Sayın Erdoğan'a sorsanız, her şey gayet iyi gidiyor. Kendisini bir uydurulmuş gerçeklik odasına hapsetti. Biz doğruları söylediğimizde de inkar ediyor. Hiç merak etmesin, bu millet kendisine sırtını dönenle, kendisiyle arasına duvarlar inşa edenle yola devam etmez. Bu millet, kendisine sırtını dönenleri müsait bir yerde indirir. İlk seçimlerde de zaten olacağı budur.”