Babacan: Tüm kadın cinayetleri gibi Esra’nın davasının da takipçisi olacağız

Avcılar'da dün akşam Esra Yıldız isimli kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vahşice öldürülen kadının, partisinin ilçe başkan yardımcısının kızı olduğunu belirterek, "Tüm kadın cinayetleri gibi Esra’nın davasının da takipçisi olacağız, erkek şiddetiyle mücadele edeceğiz" dedi.

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İstanbul Avcılar, Denizköşkler Mahallesi, Sevgi Sokak’ta bulunan binanın birinci katında oturan Esra Yıldız, dün evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Eşi Nurettin Yıldız’a ait otomobil ise Esenyurt Haramidere Kavşağı’nda yanmış halde bulundu.

Otomobilde kimsenin bulunmadığı ancak kan izlerinin olduğu belirlendi. Polis yaptığı incelemede, Esra Yıldız’ın öldürülmesinin ardından binadan çıkan biri kapüşonlu diğeri şapkalı iki kişi tespit etti.

Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, öldürülen kadının parti ilçe başkan yardımcısının kızı olduğunu açıkladı. Babacan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Avcılar İlçe Başkan Yardımcımız Yasemen Dallı'nın kızı Esra Yıldız vahşice katledildi. Merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm partimize başsağlığı diliyorum. Tüm kadın cinayetleri gibi Esra'nın davasının da takipçisi olacağız, erkek şiddetiyle mücadele edeceğiz.”