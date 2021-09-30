Babacan: Türkiye uçmadı ama gençler ilk uçakla kaçmak istiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ‘Taraflı Cumhurbaşkanlığı’, geride kalan 3 yıllık dönemi de ‘gerileme dönemi’ olarak nitelendirdi. Babacan, “Hani Türkiye’yi uçuracaktı şimdi gençlerimiz ilk uçakla kaçmak istiyor” dedi.

Selami AYDIN

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Denizli'de partisinin il kongresine katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ‘taraflı cumhurbaşkanlığı' diye tanımlayan Babacan ülkenin demokrasiden uzaklaştığını ifade etti.

TÜRKİYE UÇMADI AMA GENÇLER İLK UÇAKLA KAÇIYOR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’ye her alanda zarar verdiğini söyleyen Babacan, şöyle devam etti:

“Bu keyfi hükümet sistemi hak ve özgürlükleri birer birer geriletti. Ülkemiz tarımdan hukuka her alanda geriledi. Bu süreçte ülkemizde düzlen ilerleyen hiçbir şey yok. Hani Türkiye'nin uçacağını söylüyorlardı değil mi? Türkiye bir yer uçmadı ama maalesef gençlerimizin ilk buldukları uçakla kaçtıkları bir yer haline geldi.

Bu sistem ülkemizi istikrarlı bir şekilde yalnızlaştırdı, demokrasiden uzaklaştırdı. Biz bu sistemi tarihin derinliklerine gömeceğiz. Bugünün ve yarının dünyasından bu sistemi silip atacağız. Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi tarih kitaplarında kısa bir bölüm olarak geçecek. O bölümün adı gerileme dönemi olacak.”

“HİÇBİR ALANDA BAŞARI SAĞLAYAMADILAR”

İktidarın ekonomi yönetimini eleştiren Babacan, “Bir kişinin duyguları ve dürtüleri ile koskoca bir ülke yönetildiğinde tarih kitaplarında örnek olarak kayıtlara geçecek. Bu durum neden böyle? Bakın gerileme ortada. Rakamlar ortada. Kriz ortada. Her şey ortada. Koskoca Türkiye ekonomisini taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine geçerek yerlerde sürünür hale getirdi. Ekonomiyi öyle kötü yönettiler ki, hiçbir alanda başarı sağlayamadılar. Hem kur hem faiz hem enflasyonu aynı anda artırdılar. Üçünü de çift haneli rakamlara kilitlediler” diye konuştu.

“GERİLEME DÖNEMİ”

“Biz Türkiye ekonomisini iki defa teslim aldık. Beş yıl yönettik belli bir noktaya getirdik bıraktık” diyen Babacan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Arkasından da 2009 yılında tekrar devraldık 2015 yılında bıraktık. Her iki devralmamızda da kriz yaşıyordu bu ülke. Çok kısa süre içinde ülkemizi ayağa kaldırdık. Şu anda içinde olduğumuz sisteme gelelim. Rakamları eğip büküp şu kadar büyüdük diye övünüyorlar ya… Rakamlar çok açık. Bizim iş başında olduğumuz dönemde Türkiye ekonomisi ortalama her yıl yüzde 7,3 büyümüş. Son dönemde ortalama yüzde 3,6 .

Dolar cinsinden kişi başı milli gelire bakalım. Bakın ben biz kişi başına düşen milli geliri artırmışız. 11 yıl yüzde 12 ortalaması bu artırmışız. Onlar ne yapmış her yıl yüzde 2,9 ülkeyi fakirleştirmişler her yıl ortalama. Bunun için bu döneme gerileme dönemi diyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Zarar büyük.

Dolar cinsinden asgari ücret bizim dönemimizde her yıl ortalama yüzde 10,9 artmış. Son dönemde taraflı cumhurbaşkanı tüm yetkiyi elinde toplamış, asgari ücret yıllık yüzde 3 düşmüş. Şu anda Çin'in bile gerisinde Türkiye. Tek imza ile Türkiye'de yapamayacağı hiçbir şey yok. Haydi düzeltsin. Yıllarca söylemedi mi; ‘Faiz de enflasyonda nasıl düşürülür göstereceğim' demedi mi? Haydi düşürsün.”

“160 BİN SORUŞTURMA AÇILDI”

Erdoğan'ın ABD ziyaretinde bir gazeteci ile yaptığı röportaj sırasında söylediği sözlere de değinen Babacan, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile 6 yılda 160 bin soruşturma açıldığını söyledi. Babacan, Erdoğan'ın ABD'li gazeteci ile yaşadığı diyalogu ekranda gösterdikten sonra şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan Amerika'ya kadar gidip, yine bir yerde güven dolu mesajlar vermeye çalışıyor kendine göre… İnsan hakları örgütleri 100 bin kadar vatandaşın sadece size hakaret etmekten soruşturma geçirdiğini söylüyor. Cevap benim hakkımda açılmış böyle davalar filan yok. Sizi de aldatıyorlar. Bunları kaynağından araştırın.

Mülakatın olduğu yer ABD. Bu benzer formatta mülakatlar Türkiye'de de olsun. Sorular önceden ayarlanmamış cevaplar önceden hazırlanmamış gerçek bir mülakat. Biz kaynağından araştırdık. Kaynak neresi Adalet Bakanlığı… TCK 299 cumhurbaşkanına hakaret suçu. Bakın 2014'te başlıyor. 2020'ye kadar rakamlar. Toplam 160 bin soruşturma arkadaşlar. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan soruşturma sayısı… Açılan dava sayısı 35 bin 507. Buyurun rakamlar burada.”