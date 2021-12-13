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Babacan’dan dolar tepkisi: Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolar kurunun 14 lirayı aşarak rekor tazelemesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın orta vadeli programda dolar kurunun 2022'de 9,30 olacağını öngördüğünü hatırlatarak, "Ortada büyük bir hezimet var. İnadınızı bırakın, yanlışlarda ısrar etmeyin. Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun" dedi.

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Babacan’dan dolar tepkisi: Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde  14,75'i görerek yeni bir rekora daha imza attı.

“İNADI BIRAKIN, YANLIŞTA ISRAR ETMEYİN”

Dolardaki rekor yükselişin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın orta vadeli programda dolar kurunun 2022’de 9,30 olacağını öngördüğünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan, son açıkladığı orta vadeli programda, dolar kurunun 2022'de 9,30 olacağını, 2023'te bile ancak 9,80'i bulacağını öngörmüştü.

Dolar 14 TL'yi şimdiden aştı. Ortada büyük bir hezimet var. İnadınızı bırakın, yanlışlarda ısrar etmeyin. Bilmiyorsunuz, bari bilenlere sorun.”

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