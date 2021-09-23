Babacan’dan faiz kararı sonrası açıklama
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bir paylaşım da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. "Sayın Erdoğan sonunda muradına erdi" diyen Babacan, "Faizi yüzde 19’dan 18’e indirdi. (Hâlâ Avrupa’nın en yüksek faizi.) Fakat kur arttı. Millet daha da fakirleşti" paylaşımında bulundu.
Merkez Bankası’nın Merkez Bankası politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmesiyle dolar da Türk lirası karşısında yükselişe geçti.
“HALA AVRUPA’NIN EN YÜKSEK FAİZİ”
Faiz indirimi kararını değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sayın Erdoğan sonunda muradına erdi. Faizi yüzde 19'dan 18'e indirdi. (Hâlâ Avrupa'nın en yüksek faizi.) Fakat kur arttı. Millet daha da fakirleşti. Tekrar ediyorum: Erdoğan sebep; yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon sonuç.” ifadelerini kullandı.