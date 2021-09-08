Babacan’dan OVP eleştirisi: Siz kimin adamısınız?

DEVA Partisi Genel Bakanı Ali Babacan, büyüme rakamları üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı eleştirirken Orta Vadeli Programa da tepki gösterdi.

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DEVA Partisi Genel Bakanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin 1. Olağan Etimesgut İlçe Kongresi'nde konuştu. Babacan'ın gündeminde İnsan Hakları Eylem Planı'nın takibi ve Orta Vadeli Program vardı. Babacan şunları söyledi:

‘SAYIN ERDOĞAN'I GÖRÜRSENİZ İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NI HATIRLATIN'

“Sayın Erdoğan, bundan altı ay önce bir ‘İnsan Hakları Eylem Planı' açıklamıştı. Hatta, Avrupa Birliği'nden fon alabilmek için, hibe ödemesinin son günü açıklamışlardı. Eğer görürseniz lütfen sayın Erdoğan'a hatırlatın. ‘Sizin açıkladığınız bir insan hakları eylem planı vardı, o ne oldu?' diye bir sorun. Geldiğimiz noktada, İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan 130 hedeften sadece 36 tanesi uygulanmış. Çünkü mevcut iktidarın insan hakları diye bir gündemi yok. Bugünkü iktidarın kendisi bir hak ve özgürlük sorunu haline geldi.”

‘PROMPTERDAN AYRILINCA HUKUKUN TEMEL İLKELERİ KENARA İTİLİYOR'

“Sayın Erdoğan tüm vaat ettiklerini unuttu. Oysa o gün önündeki prompterdan hukukun temel ilkelerini tek tek okumuştu. Bir söz var ‘Allah Erdoğan'ı prompterından ayırmasın' diye. Prompterdan ayrılınca kural kalmıyor, temel hukuk ilkeleri bir kenara itiliyor.”

‘VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTMUYORSUNUZ, HANGİ GÜVENDEN BAHSEDİYORSUNUZ?'

“Ben buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Daha bu sene partinizin kongresinde duvarlara kocaman harflerle ‘güven ve istikrar’ yazdınız değil mi? Siz daha kendi açıkladığınız plana uymuyorsunuz, kendi verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz, taahhüt ettiğiniz hedefleri yerine getirmiyorsunuz. Takvim açıkladınız ya bu basit mesele değil ki insan hakları meselesi. Memleketin en önemli meselesi şu anda. Hukuk, adalet, hak, insan hakkı en önemli mesele. Siz temel insan haklarıyla ilgili eylem planı açıklayıp, tarih verip, gün verip buna uymazsanız hangi güvenden bahsediyorsunuz.”

‘ALIN, O BÜYÜME SİZİN OLSUN'

“Şimdi çıktılar bir hafta 10 gündür ‘yüzde 21 büyüdük’ diyerek ortalarda dolaşıyorlar. Ben Türkiye’yi dolaşıyorum, bütün arkadaşlarımız il il, ilçe ilçe çarşı pazar dolaşıyoruz, sürekli nabız tutuyoruz. Kaç kişiye sorduk ‘Türkiye ekonomisi yüzde 21 büyümüş haberin var mı?’ dedik. ‘Sen bunu hissettin mi?’ dedik. Hepsi gülüyor, ‘nerede’ diyorlar. ‘Hükümet açıkladı, cumhurbaşkanı söyledi’ diyoruz, ‘ya boşver’ diyor vatandaş. Şimdi buradan yine sözüm sayın Erdoğan’a. Etrafınızdaki 3-5 kişinin zenginleşmesiyle ülkede lüks araç satışlarının rekor kırmasıyla ama aynı anda bu ülkenin tertemiz aileleri pazarların son saatlerinde yere dökülmüş sebzeleri, meyveleri toplayarak karnını doyurmaya çalışıyorsa alın o büyüme sizin olsun. Zaten bu büyüme milletin büyümesi değil, hükûmetin ve etrafını saran üç beş zenginin büyümesi ”

‘290 MİLYAR TL FAİZ ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEYENLER, SİZ KİMİN ADAMISINIZ?'

“Türkiye'nin devlet bütçesindeki faiz ödemesi 2003-2015 arasında 50 milyar lira mertebesindeydi. Bu yıl 180 milyar. Gelecek sene 240 milyar. Ondan sonraki sene 290 milyar. Yıllarca ortalama 50 milyar lira mertebesinde seyreden faiz ödemesi varken o dönemin tertemiz bürokratlarına ‘faiz lobisinin adamı' diyenler; bu sene 180 milyar, gelecek sene 240, sonraki sene 290 milyar faiz ödeyeceğini ilan ediyor. Peki, yüzde 6 faiz varken, bütçede 50 milyar lira faiz ödeneği varken ‘180, 240, 290 milyar faiz ödeyeceğim' diyenlere soruyorum. Siz kimin adamısınız? Yıllık 50 milyar lira faiz ödeyenler faiz lobisinin adamı oluyor da 180 milyar, 240 milyar, 290 milyar faiz ödeyenler kimin adamı oluyor?”

‘ORTA VADELİ PROGRAM'DA YAPTIKLARI TAM BİR İTİRAF'

“Orta Vadeli Program'da 2023 hedefi; kişi başına düşen mili gelir 10 bin 700 dolar. Biz 2008 yılında, biz 11.000 doları gördük. O rakamları 12 bin 600 dolara çıkarınca ‘2023 hedefimiz artık 25 bin dolardır' dedik. Bu hükûmet Türkiye'yi tam 15 yıl geriye götürdü. Orta Vadeli Program'da açıklayarak yaptıkları da tam bir ‘itiraf'. Memleketi ne hale getirdiklerini rakamlarla ortaya koydular. İlk seçimden sonra artık Türkiye'nin daha geri gitmesine izin vermeyeceğiz.”

‘1 MİLYON İNSANIN İŞSİZ KALMASINA NEDEN OLANLAR İSTİHDAMIN 3,5 MİLYON ARTACAĞINI SÖYLÜYOR'

“Orta vadeli ekonomik programı açıkladılar. Önümüzde üç yıllık dönemde büyümeyi yüzde 5,5'e yükselteceklermiş. Kim diyor bunu? Türkiye’nin büyüme hızını bizden sonra yarı yarıya indirenler diyor. Bu işler kağıtlara yazmakla düzelmez. Gördük işte mart ayında insan hakları eylem planını yazdılar, olmuyor. Önümüzdeki üç yıllık dönemde istihdamı 3,5 milyon kişi artıracaklarını söylüyorlar. Kim diyor bunu? Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber 1 milyon insanın işsiz kalmasına neden olanlar diyor.”