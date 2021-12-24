Babacan’dan ‘rezervler düşerken ben yoktum’ diyen Erdoğan’a yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 128 milyar dolarlık rezervin tükenmesiyle ilgili olarak "Ben yoktum. Cumhurbaşkanıydım" sözlerini eleştirerek, "Ne demek ‘Ben yoktum’? Oradaydınız, Beştepe’deydiniz. Kabile devleti mantığıyla akraba bakan atandı. ‘Ya oğlum, Merkez Bankası rezervleri ne oldu’ diye soramaz mı? Asıl biz rezervleri biriktirirken sizin haberiniz yoktu" dedi.

Ahmet KAYA

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kilis'te partisinin merkez ilçe kongresinde konuştu. Babacan'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Enflasyonu yüzde 7'ye, faizi yüzde 4 buçuklara düşüren bizdik” sözleri, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ve göçmen politikası vardı. Babacan şunları söyledi:

“KORKUYORUM YAKINDA ‘ORTA GELİR TUZAĞINDAN İLK BAHSEDEN BEN OLDUM' DİYECEK”

* Aynı müflis tüccar gibi alıyor eline defterleri karıştırıyor. Biz nerede, ne yapmıştık onları anlatıyor. ‘Yok, paradan 6 sıfırı attık.' ‘Yok, faizi düşürdük.' ‘Yok, enflasyonu düşürdük.' Korkuyorum yakında ‘Orta gelir tuzağından ilk bahseden ben oldum' diyecek.

* Korkuyorum ‘2012'de hukuk, eğitim gerekiyor, yoksa ekonomimiz kötüye gidecek diye ben anlatıyordum' diyecek. Ben önce sakinleşmesini tavsiye ediyorum. Paradan altı sıfırı; ehil kadroların, ortak aklın ve istişarenin yönetimde olduğu dönemde biz attık.

* Türkiye ilk benden duydu bunu, kendisi gazetelerden okudu. Enflasyonu tek haneye, yüzde 6'ya, ehil kadroların, ortak aklın ve istişarenin yönetimde olduğu dönemde biz düşürdük. Faizi yüzde 4,5'lara, ehil kadroların, ortak aklın ve istişarenin yönetimde olduğu dönemde biz düşürdük.

“FAİZ BİZİM ZAMANIMIZDA DÜŞTÜ, TEK YETKİLİ OLDUĞUNUZ DÖNEMDE YÜKSELDİ”

Merkez Bankası'nın politika faizinin ve enflasyon oranlarının yıllara göre grafiğini yayınlayan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Faiz 2013'ün mayıs ayında 4 buçuğa düşmüş. Ekonomi yönetiminde işini bilen, ortak akıl ve istişareyle karar alan bir kadro var. Bu arkadaşınız o kadronun başında oldu. Hani faiz 4 buçuğa indi diye övünüyor ya. Sağ olsun, bizim dönemin reklamını yapıyor; ondan memnunuz o ayrı.

* Ekonomi, ehliyetli ve liyakatli kadroların yönetimindeyken güzel rakamları açıklıyor. O çok istediği, uğruna ülkeyi ateşlere attığı, taraflı ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi geldiğinde faiz yüzde 8.

* Eylül 2018'de partili taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verip ekonomiyi yönetmeye başlıyorlar ve faiz hızla artmaya başlıyor.

* Merkez Bankası'nın faizi tam yüzde 24'e sıçrıyor. Faiz bizim zamanımızda düştü, sizin tek yetkili olduğunuz dönemde yükseldi. Tablo açık.

“DÜNYA ÂLEM ŞEREF MADALYASINI O GÜNKÜ KADROLARA TAKMIŞ”

* Krizlerin ortağı Bahçeli'nin 2002 seçimlerinde bıraktığı ekonomide enflasyon yüzde 29,75. Biz yüzde 6'lara kadar düşürmüşüz. Ama belli ki anlamıyor, biz düşürdük diyor. Elini tutan yok ki hadi tekrar düşür. Biz enflasyonu yüzde 7'ye değil, yüzde 6'lara düşürdük.

* 34 yıl boyunca iki, üç haneli seyreden enflasyonu biz iki yılda tek haneye indirdik. Sonra paradan altı sıfırı attık. Başkalarının hakkına girmeyin. Dünya âlem, bu enflasyonla mücadele başarısının şeref madalyasını o günkü kadrolara takmış.

* Boşuna uğraşmayın. Kötü yönetiminiz yüzünden bu seneyi makyajlı rakamlara göre bile yüzde 25-30 enflasyonla kapatacaksınız. Çarşıda, sokakta ise yüzde 40, 50 enflasyon var.

“DEVLET ELİYLE DÖVİZ KURUNA MANİPÜLASYON YAPILACAK İŞ MİDİR?”

* ‘Erdoğan konuştu, kur düştü' densin diye, yeni model daha uygulanmaya başlamadan Merkez Bankası, kamu bankaları yoğun bir döviz satışına başladı. Böyle aldatmaca olur mu? Devlet eliyle döviz kuruna manipülasyon yapılacak iş midir?

* Bir önceki hafta yüksek kuru Çin modeli diye anlatıyorlar; ertesi hafta bak düşürdük diye seviniyorlar. Merkez Bankası'nı daha da borca batırdılar. Hani vaktiyle Merkez Bankası'nın tam 130 milyar dolarını cayır cayır yakmışlardı, sonuçta rezerv bitmişti, Merkez Bankası 50 milyar dolar borca batmıştı ya… Aynısını bu haftanın başında yaptılar.

* Bunu ilk 2019 yerel seçimlerine giderken yapmışlardı. Sırf 3-5 belediyeyi kazanmak uğruna 84 milyonun emeğini, akıl terini, alın terini yaktılar. Döviz kurunu 5-6 seviyesinde biraz tuttular, bugün ta 11'lerde. Hem milletin parasını yaktılar hem kuru yükselttiler hem ekonomiyi batırdılar. Hem de yerel seçimlerde en önemli şehirleri kaybettiler.

“DÜNYA BAŞARISIZLIK REKORUNU KIRMAYI DENİYORLAR”

* Resmen dünya başarısızlık rekorunu kırmayı deniyorlar. Hani basketbolda vardır ya ‘triple-double', peş peşe performans rekoru kırıyorlar. Her kötü alışkanlık böyle bağımlılık yapabiliyor.

* Daha cumhuriyet tarihinin en büyük finansal skandalı olan 130 milyar doların akıbeti aydınlatılmamışken, bu sefer de 7 milyar doları gizli saklı sattılar. Çarşamba, perşembeyi daha araştırıyoruz. Hepsi ortaya çıkacak.

“ASIL BİZ REZERVLERİ BİRİKTİRİRKEN HABERİNİZ YOKTU”

* Geçen gün ‘Rezervler düşerken ben yoktum, cumhurbaşkanıydım' demiş. Sırf ‘haberim yokken kuş dahi uçamasın' diye tek yetkiyi eline almışsın, ne demek ‘Ben yoktum'? Oradaydınız, Beştepe'deydiniz.

* Kabile devleti mantığıyla akraba bakan atandı. ‘Ya oğlum, Merkez Bankası rezervleri ne oldu' diye soramaz mı? Asıl biz rezervleri biriktirirken sizin haberiniz yoktu. Çünkü siz başbakandınız. Bakanlar kurulundaki her bakan kendi işini yapıyordu. Merkez Bankası da bağımsızdı. Bu rezervleri siz yaktınız.

“NE İNSANLIĞA NE HUKUKA SIĞIYOR”

* Bizim kültürümüzde evi yıkılana, kavgadan savaştan kaçana, düşmanlık olmaz. Sığınanı kovmak diye bir şey de yok. Uluslararası hukukta da yok. Ne insanlığa ne hukuka sığıyor. İktidar üzerine düşeni yapmıyor. Ülkemiz için derhal bir ulusal göç politikası oluşturulmalı. İnsan odaklı ve ülkemizin menfaatine dayalı bir program gerekiyor.

* Türkiye'nin Suriye'de artık sorunun değil, hızla çözümün parçası olması gerekiyor. Suriye'de barışın ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin gayret göstermesi gerekiyor. Can güvenliği riskini ortadan kaldıracak adımların mutlaka atılması, ardından Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde dönüşünün zeminin hazırlanması gerekiyor.

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