Bağcılar’da bir apartmanda patlama

İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın 3'üncü katında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polisin ve itfaiyenin patlamanın ve yangının çıkış sebebine yönelik incelemeleri sürüyor. (İHA)