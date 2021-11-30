Bahçeli: Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin

TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Bahçeli, Alparsan Türkeş'in anmasına yapılan saldırıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ederek "Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin, artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara’da düzenlenen ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyla gündeme gelen Alparslan Türkeş’i anma toplantısına ilişkin soruya “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var” yanıtını verdi.

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